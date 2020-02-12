24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Коронавірус може поширюватися через каналізацію, – вчені

20
Коронавірус може поширюватися через каналізацію / Getty Images

У Гонконзі зафіксовані випадки зараження коронавірусом людей, які не контактували з інфікованими особами. Через це влада запідозрила, що COVID-19 може поширюватися через каналізаційні труби.

Про це повідомляє CNN. У вівторок, 11 лютого, влада Гонконгу частково евакуювала мешканців із багатоквартирного будинку, щоб перевірити систему водопостачання та каналізації. Наразі інформація про новий спосіб передачі не є підтвердженою.

Читайте також: Скільки людей захворіло на вірус з Китаю та у яких країнах: онлайн-мапа

Двоє жителів, які мешкають на різних поверхах, були заражені вірусом COVID-19. Одна з них, 62-річна жінка, ніколи не була в Ухані і не спілкувалася з іншими зараженими людьми. Другим хворим є чоловік, через квартиру якого проходив один і той же каналізаційний стояк, що й у жінки вдома.

У густонаселеному Гонконзі це може призвести до того, що сотні людей можуть заразитися на території власного будинку.

Додамо, що днями китайські і американські дослідники підтвердили, що коронавірус також поширюється через фекалії. Відтак передача COVID-19 може бути можливою через каналізацію. У зв'язку з цим, медичні організації, включаючи Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ), рекомендують ретельно дотримуватися правил особистої гігієни.

Станом на 12 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 1 115 людей. Загальна кількість інфікованих – 45 188 осіб по всьому світу. Втім є і хороші новини – одужало 4 850 людей.


Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я

Як правильно обрати тонометр
сьогодні
2373
Автор: Едуард Хомченко
Теги: Коронавірус 2020 Китай Новини Здоров'я Здоров'я Медицина
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
10 лютого 15:04 Оскар-2020: усі головні нагороди отримали вегетаріанці
Анастасія Манюхіна 1704
9 лютого 17:43 Чи загрожує українцям новий коронавірус з Китаю
Анастасія Кушпіт 8392
7 лютого 16:30 Як не купити фальсифіковані ліки та що робити, якщо це сталося
Олександр Бевза 1672
6 лютого 18:00 Жіноче обрізання: як та для чого знущаються над тілом та чому це неприпустимо
Анастасія Кушпіт 6034
4 лютого 16:47 Як не захворіти на рак: поради провідного онколога
Олександр Бевза 19252
Новини
Більше новин
Залиште відгук