Коронавірус може поширюватися через каналізацію, – вчені

У Гонконзі зафіксовані випадки зараження коронавірусом людей, які не контактували з інфікованими особами. Через це влада запідозрила, що COVID-19 може поширюватися через каналізаційні труби.

Про це повідомляє CNN. У вівторок, 11 лютого, влада Гонконгу частково евакуювала мешканців із багатоквартирного будинку, щоб перевірити систему водопостачання та каналізації. Наразі інформація про новий спосіб передачі не є підтвердженою.

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Двоє жителів, які мешкають на різних поверхах, були заражені вірусом COVID-19. Одна з них, 62-річна жінка, ніколи не була в Ухані і не спілкувалася з іншими зараженими людьми. Другим хворим є чоловік, через квартиру якого проходив один і той же каналізаційний стояк, що й у жінки вдома.

У густонаселеному Гонконзі це може призвести до того, що сотні людей можуть заразитися на території власного будинку.

Додамо, що днями китайські і американські дослідники підтвердили, що коронавірус також поширюється через фекалії. Відтак передача COVID-19 може бути можливою через каналізацію. У зв'язку з цим, медичні організації, включаючи Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ), рекомендують ретельно дотримуватися правил особистої гігієни.

Станом на 12 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 1 115 людей. Загальна кількість інфікованих – 45 188 осіб по всьому світу. Втім є і хороші новини – одужало 4 850 людей.



Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 каналу

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