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Коронавірус може заразити 60% населення планети, – епідеміолог

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Коронавірус може заразити 60% населення планети, – епідеміолог / Getty Images

Спалах нового коронавірусу, який зародився в китайському місті Ухань, може охопити до двох третин населення світу, якщо його не вдасться взяти під контроль.

Про це пише видання The Guardian з посиланням на слова провідного епідеміолога з охорони здоров'я в Гонконзі Габріеля Леуна.

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Його застереження прозвучали після того, як голова ВООЗ оголосив, що нещодавно виявлені випадки коронавірусу у пацієнтів, які ніколи не були в Китаї, можуть бути лише "верхівкою айсберга".

Відтак головним завдання є з'ясування розміру та форми "айсберга". Більшість експертів вважають, що кожна заражена особа може передавати вірус приблизно 2,5 іншим людям. Це означає, що "рівень атаки" складає 60-80%.

Шістдесят відсотків світового населення – надзвичайно велика кількість,
– сказав професор виданню під час зустрічі експертів у ВООЗ у Женеві.

За словами вченого, найголовнішою проблемою є масштаби всесвітньої епідемії, а також існує необхідність з'ясувати, чи жорсткі методи (закриття міст, карантин тощо) Китаю дійсно спрацювали й стримали поширення вірусу. Якщо ж вони не спрацювали, тоді, вірогідно, коронавірус буде неможливо стримати.

Професор ще в кінці січня попередив про спалах. Він вважає, що можуть початися "незалежні, самодостатні спалахи у великих містах по всьому світу". Усе через подорожі і регулярні пересування тих людей, які заражені коронавірусом, але ще не мають симптомів захворювання.

"Чи справді 60-80% населення світу будуть заражені? Може й ні. Може, все буде відбуватися хвилями. Ймовірно, летальність вірусу скоротиться. Адже, вбиваючи всіх на своєму шляху, він гине й сам", –  додав вчений.

Останні дані про поширення китайського вірусу:

  • Станом на 11 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 1018 людей. Загальна кількість інфікованих – близько 45 тисяч по всьому світу.
  • Від хвороби помирають приблизно 9% інфікованих.
  • Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.
  • В Україні жоден випадок підозри на коронавірус не підтвердився.
  • До Китаю тимчасово припинили групові тури.
  • Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до країни, де вирує епідемія.

Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Коронавірус 2020 Здорове життя Китай
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