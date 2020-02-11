Коронавірус може заразити 60% населення планети, – епідеміолог
Спалах нового коронавірусу, який зародився в китайському місті Ухань, може охопити до двох третин населення світу, якщо його не вдасться взяти під контроль.
Про це пише видання The Guardian з посиланням на слова провідного епідеміолога з охорони здоров'я в Гонконзі Габріеля Леуна.
Читайте також: Спалах коронавірусу: евакуація українців з Уханю не відбулася
Його застереження прозвучали після того, як голова ВООЗ оголосив, що нещодавно виявлені випадки коронавірусу у пацієнтів, які ніколи не були в Китаї, можуть бути лише "верхівкою айсберга".
Відтак головним завдання є з'ясування розміру та форми "айсберга". Більшість експертів вважають, що кожна заражена особа може передавати вірус приблизно 2,5 іншим людям. Це означає, що "рівень атаки" складає 60-80%.
Шістдесят відсотків світового населення – надзвичайно велика кількість,
– сказав професор виданню під час зустрічі експертів у ВООЗ у Женеві.
За словами вченого, найголовнішою проблемою є масштаби всесвітньої епідемії, а також існує необхідність з'ясувати, чи жорсткі методи (закриття міст, карантин тощо) Китаю дійсно спрацювали й стримали поширення вірусу. Якщо ж вони не спрацювали, тоді, вірогідно, коронавірус буде неможливо стримати.
Професор ще в кінці січня попередив про спалах. Він вважає, що можуть початися "незалежні, самодостатні спалахи у великих містах по всьому світу". Усе через подорожі і регулярні пересування тих людей, які заражені коронавірусом, але ще не мають симптомів захворювання.
"Чи справді 60-80% населення світу будуть заражені? Може й ні. Може, все буде відбуватися хвилями. Ймовірно, летальність вірусу скоротиться. Адже, вбиваючи всіх на своєму шляху, він гине й сам", – додав вчений.
Останні дані про поширення китайського вірусу:
- Станом на 11 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 1018 людей. Загальна кількість інфікованих – близько 45 тисяч по всьому світу.
- Від хвороби помирають приблизно 9% інфікованих.
- Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.
- В Україні жоден випадок підозри на коронавірус не підтвердився.
- До Китаю тимчасово припинили групові тури.
- Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до країни, де вирує епідемія.
Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 каналу
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.