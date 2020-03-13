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Коронавірус мутував і ослаб: нові дослідження

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Коронавірус мутував / unsplash.com

Біологи з Сінгапурського національного університету заявили, що в геномі коронавірусу COVID-19 виявили першу велику зміну.

Про це йдеться в статті наукової бібліотеки bioRxiv.

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Наголошується, що з геному зник фрагмент довжиною в 382 "букви"-нуклеотиду. Це говорить про те, що геном цього вірусу менш стабільний, ніж вважалося раніше.

"До недавна учені вважали геном Covid-2019 стабільнішим, ніж у збудників близькосхідної лихоманки MERS і атипової пневмонії SARS. Ми відкрили першу велику зміну – майже повне видалення ділянки по сусідству з геном ORF8. Ми припускаємо, що завдяки цьому з'явилася менш активна форма Covid-2019", – зазначили вчені.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Коронавірус Covid-19 Здоров'я Новини Здоров'я Лікування
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