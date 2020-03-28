Коронавірус на Буковині: видужала ще 1 людина, кілька лікарів пішли на вимушену обсервацію
На Буковині зафіксували 12 нових випадків інфікування коронавірусом. Також 27 березня від COVID-19 одужав ще 1 мешканець Чернівецької області – із села Колінківці. Таким чином, чернівецькі лікарі вилікували уже 5 пацієнтів.
"Ще одна хороша звістка: маємо ще одного пацієнта, який вилікувався. Тепер таких в області вже 5", – повідомив у відеозверненні увечері 27 березня голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.
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Загалом в Чернівецькій області кількість хворих від першого встановленого випадку – 59. Протягом 27 березня офіційно підтверджено ще 12 випадків зараження коронавірусом. Це переважно особи поважного віку, старші за 50 років. Більшість із них були інфіковані рідними, які повернулися з-за кордону.
Є двоє пацієнтів, які на час виклику "швидкої" не повідомили лікарям, що повернулися з-за кордону. І зізналися лише після того, як у них взяли зразки на аналіз. Це неприємний факт. Лікарі, які з ними контактували, змушені два тижні перебувати на обсервації й не зможуть працювати,
– розповів голова ОДА.
У яких населених пунктах зафіксували нові випадки інфікування:
- Чагор Глибоцького району – 5 людей,
- Чернівці – 3,
- Колінківці Хотинського району – 1,
- Мілієве Вижницького району – 1,
- Вашківці Вижницького району – 1,
- Глибока – 1 людина.
Чернівецький обласний лабораторний центр проаналізував 51 зразок протягом минулої доби.
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Загалом в Україні станом на кінець дня 27 березня зафіксовано 310 випадків інфікування коронавірусом.
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