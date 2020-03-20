24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Коронавірус не омине Україну і боротися з ним буде складно, – Ємець

- Читать новость на русском

Голова МОЗ Ілля Ємець заявив, що недореформована медична система України значно слабша за європейські, тому буде значно важче прийняти потужний удар Covid-19.

Так, коронавірусна хвороба шириться Україною і щодня медики отримують дедалі більше результатів лабораторних тестів з новими підтвердженими випадками. Про це написала пресслужба МОЗ.

Читайте також В Дніпрі продають "ліки проти коронавірусу": чому це маячня та обман

Незважаючи на те, що статистика захворюваності в Україні менша, ніж у багатьох європейських країнах, сподіватися на те, що вірус обійде Україну стороною, хибно. За словами Ємця, найважче попереду, адже вірус буде ширитися.

Ми бачимо, що у випадку розвитку найгірших сценаріїв система охорони здоров’я розвинутих європейських країн не витримує навантаження. Попри те, що у нас є багато талановитих професійних лікарів, сама недореформована медична система України значно слабша за європейські, і нам буде значно важче прийняти потужний удар, якого може завдати коронавірус при найгіршому сценарії,
– наголосив голова МОЗ.

Ємець додав, що усі дії можуть бути марними, якщо кожен з українців не продемонструє свідомості та відповідальності у часи пандемії коронавірусу.

Міністр охорони здоров'я наголосив, що байдужість до карантину та нехтування правилами може коштувати життя. Ємець закликав усіх з симптомами не займатися самолікуванням, а своєчасно звертатися до лікарів.


Як не захворіти на коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Коронавірус з Китаю: останні новини
сьогодні
Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини Здоров'я Здоров'я Медицина Міністерство охорони здоров’я Ілля Ємець
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
сьогодні 17:56 Які маски захищають від коронавірусу та як не повестись на пропозиції шахраїв
Олександр Бевза
сьогодні 14:56 Обсервація чи самоізоляція: заходи, які зупинять поширення коронавірусу
Анастасія Лукашевська
19 березня 19:53 Плаквеніл проти коронавірусу: Трамп заявив про ефективність препарату
Анастасія Кушпіт
18 березня 20:30 Що робити, якщо підозрюєте у себе коронавірус: інструкція
Анастасія Лукашевська
18 березня 17:27 Фавіпіравір проти коронавірусу: чому виникають сумніви в ефективності препарату
Анастасія Кушпіт
Новини
Більше новин
Залиште відгук