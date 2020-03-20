Коронавірус не омине Україну і боротися з ним буде складно, – Ємець

Голова МОЗ Ілля Ємець заявив, що недореформована медична система України значно слабша за європейські, тому буде значно важче прийняти потужний удар Covid-19.

Так, коронавірусна хвороба шириться Україною і щодня медики отримують дедалі більше результатів лабораторних тестів з новими підтвердженими випадками. Про це написала пресслужба МОЗ.

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Незважаючи на те, що статистика захворюваності в Україні менша, ніж у багатьох європейських країнах, сподіватися на те, що вірус обійде Україну стороною, хибно. За словами Ємця, найважче попереду, адже вірус буде ширитися.

Ми бачимо, що у випадку розвитку найгірших сценаріїв система охорони здоров’я розвинутих європейських країн не витримує навантаження. Попри те, що у нас є багато талановитих професійних лікарів, сама недореформована медична система України значно слабша за європейські, і нам буде значно важче прийняти потужний удар, якого може завдати коронавірус при найгіршому сценарії,

– наголосив голова МОЗ.

Ємець додав, що усі дії можуть бути марними, якщо кожен з українців не продемонструє свідомості та відповідальності у часи пандемії коронавірусу.

Міністр охорони здоров'я наголосив, що байдужість до карантину та нехтування правилами може коштувати життя. Ємець закликав усіх з симптомами не займатися самолікуванням, а своєчасно звертатися до лікарів.



Як не захворіти на коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

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