Коронавірус: ожиріння вдвічі збільшує ризик госпіталізації

На думку британських вчених, ожиріння вдвічі збільшує ризик госпіталізації у випадку зараження коронавірусною інфекцією.

Про це пише британське видання The Times. За результатами досліджень, вчені вважають, що ожиріння подвоює ризик необхідної госпіталізації для лікування коронавірусної інфекції.

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Команда з шотландського Університету Глазго проаналізувала дані 428 225 осіб і виявила, якщо збільшується індекс маси тіла (ІМТ), зростає ризик виникнення важкого перебігу захворювання.

Крім того, раніше у міністра охорони здоров'я Метта Хенкока спитали, чому у Британії велика кількість загиблих у порівнянні з іншими європейськими країнами. Він відповів, що "слід враховувати вік та фактори, такі як ожиріння".

Додамо, що приблизно кожен третій британський дорослий клінічно страждає ожирінням із ІМТ вище 30.



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