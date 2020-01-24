Як зрозуміти, що ви захворіли на китайський коронавірус та що робити в першу чергу

В Україні не зафіксували жодного випадку коронавірусу з Китаю. Але хвороба дуже швидко поширюється й наша країна має середній ризик розповсюдження вірусу. Що робити, якщо ви підозрюєте вірус у себе – читайте в матеріалі.

Як зрозуміти, що ви захворіли на коронавірус?

Інкубаційний період вірусу – близько п'яти діб. Тобто, якщо ви повернулися з Китаю або інших країн, де епідемія вже є, то лише приблизно через тиждень у вас можуть виникнути перші симптоми.

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На зараження 2019 nCoV вказує підвищена температура: підвищення може бути й помірним, і серйозним, але є в 90% випадків. У 80% випадків відзначається сухий кашель і швидко прогресуюча втома. Значно рідше зустрічаються задишка й утруднене дихання. Пульс, дихання і тиск на ранніх стадіях в нормі – їх перевіряти немає сенсу.



Коронавірус швидко шириться світом \ gettyimages.com

Коронавірус – що це? Це велика група вірусів, які можуть викликати різні захворювання, від застуди до атипових пневмоній. Вважається, що 2019 nCoV з'явився від мутації вірусів летючої миші та змії. І людина захворіла після споживання зміїного м'яса.

Варто звернутися до лікаря при виявленні цих симптомів у будь-кого, хто бував країнах, де є епідемія. Фахівець зможе поставити діагноз на підставі знімка ваших легенів: там новий коронавірус залишає сліди, типові для пневмонії.

Що робити, якщо у вас коронавірус?

В першу чергу не панікувати та не впадати в депресію. Дослідження показують, що смуток негативно впливає на імунітет. Тому падати духом під час хвороби – надійний спосіб знизити здатність організму чинити опір їй.

А власний імунітет особливо важливий, якщо ви підхопили 2019 nCoV. Специфічного лікування від нього поки не існує, хоча науковці сподіваються, що ряд противірусних препаратів від інших коронавірусів зможуть допомогти.

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Також дуже важливо не стати розповсюджувачем вірусу. Уникайте близьких контактів з людьми, надягніть пов'язку на обличчя та уникайте скупчення людей.



У літніх людей вищий ризик смерті від коронавірусу \ gettyimages.com

Тому при зараженні слід спокійно дотримуватися всіх рекомендацій лікарів (а не "лікуватися" самому вдома) і не нервувати зайвий раз.

Як не померти від коронавірусу?

Коронавірус або 2019 nCoV – один з багатьох вірусів, які здатні викликати пневмонію. Тому і померти від нього шанси вище у тих, у кого вони вищі й при звичайній пневмонії. Тому від нього найчастіше помирають люди, які пізно звернулись до лікаря, ті, які мають слабший імунітет та літні.

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За інформацією ВООЗ, шанси померти від схожого вірусу 2002 року, в середньому були 9%, але для тих, хто молодше 24 років, – нижче 1%. У віці 25-44 років – до 6%, 44-64 року – до 15%, від 65 років і старше – вище 55%. Але це не означає, що молодим людям немає чого боятись.

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