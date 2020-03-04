У МОЗ закликають не цькувати людей через коронавірус

Українська влада просить не "клеймувати" і не цькувати людей, у кого підтвердили коронавірус Covid-19.

Нагадаємо, що 3 березня в Україні підтвердили перший випадок захворювання коронавірусом у чоловіка в Чернівцях, який з дружиною повернулися з Італії. Після цього місцеві мешканці вийшли на мітинг, закликаючи ізолювати жінку. 4 березня її помістили на обсервацію у військовий госпіталь.

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Головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу заявив, що всіх контактних осіб ізолювати у медичні заклади не потрібно.

За його словами, не повинно бути стигматизації людей за будь-якими ознаками, наприклад, за наявністю хвороб. Ляшко наголосив, що самоізоляція у будинку є безпечною.

Це соціальна відповідальність кожного з нас. Люди не виходять з дому, не відвідують місця масового скупчення людей. В той же час у нашому суспільстві чомусь сформувалась хибна думка, що ми повинні всіх, хто десь бачив або чув, або доторкнувся до людини, коли вона ще була без симптомів, повинні ізолювати і саме у медичний заклад,

– додав головний санітарний лікар.

Віктор Ляшко пояснив, що не можна ізолювати всіх саме у заклади охорони здоров'я, адже це здорові люди, навіть якщо вони були контактними. Він зазначив, що українці повинні до всіх ставитися однаково, а вирішувати кого і куди ізолювати мають робити професіонали.

Додамо, що мітинги у Чернівцях через коронавірус не є першими. Через розміщення евакуйованих з Китаю людей у селищі Нові Санжари місцеві жителі 19-20 лютого влаштували масові протести та сутички з поліцією. Під час них постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільний.

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