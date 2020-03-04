24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Освіта Likar Сім'я Покер Інвестиції
more

У МОЗ закликають не цькувати людей через коронавірус

-
Віктор Ляшко / Фотобанк 24 каналу

Українська влада просить не "клеймувати" і не цькувати людей, у кого підтвердили коронавірус Covid-19.

Нагадаємо, що 3 березня в Україні підтвердили перший випадок захворювання коронавірусом у чоловіка в Чернівцях, який з дружиною повернулися з Італії. Після цього місцеві мешканці вийшли на мітинг, закликаючи ізолювати жінку. 4 березня її помістили на обсервацію у військовий госпіталь.

Читайте також: Останні новини про коронавірус в Україні: медики перевіряють ще шість осіб

Головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу заявив, що всіх контактних осіб ізолювати у медичні заклади не потрібно. 

За його словами, не повинно бути стигматизації людей за будь-якими ознаками, наприклад, за наявністю хвороб. Ляшко наголосив, що самоізоляція у будинку є безпечною.

Це соціальна відповідальність кожного з нас. Люди не виходять з дому, не відвідують місця масового скупчення людей. В той же час у нашому суспільстві чомусь сформувалась хибна думка, що ми повинні всіх, хто десь бачив або чув, або доторкнувся до людини, коли вона ще була без симптомів, повинні ізолювати і саме у медичний заклад,
– додав головний санітарний лікар.

Віктор Ляшко пояснив, що не можна ізолювати всіх саме у заклади охорони здоров'я, адже це здорові люди, навіть якщо вони були контактними. Він зазначив, що українці повинні до всіх ставитися однаково, а вирішувати кого і куди ізолювати мають робити професіонали.

Додамо, що мітинги у Чернівцях через коронавірус не є першими. Через розміщення евакуйованих з Китаю людей у селищі Нові Санжари місцеві жителі 19-20 лютого влаштували масові протести та сутички з поліцією. Під час них постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільний.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

"Збиті льотчики": куди зникли народні герої Майдану
сьогодні
Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я Новини Чернівців Коронавірус в Україні Здоров'я Лікування
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
28 лютого 16:23 Секретар РНБО порадив їсти цибулю і часник проти коронавірусу: пояснюємо, чому це маячня
Олександр Бевза
27 лютого 21:00 Тест: Що ви знаєте про коронавірус
Олександр Бевза
27 лютого 14:17 Які маски захищають від коронавірусу та як не повестись на пропозиції шахраїв
Олександр Бевза
25 лютого 14:48 Арбідол і коронавірус: чи справді радянський препарат може вилікувати Covid-19
Олександр Бевза
22 лютого 09:30 Як не купити фальсифіковані ліки та що робити, якщо це сталося
Олександр Бевза
Новини
Більше новин
Залиште відгук