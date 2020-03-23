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Коронавірус в Німеччині: хворих понад 22 тисячі

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Коронавірус в Німеччині / Unsplash

Кількість підтверджених випадків коронавірусу Covid-19 в Німеччині зросла до 22 672, а 86 людей померли через інфекцію.

Про це повідомляє Spiegel Online з посиланням на дані, які оприлюднив федеральний інститут охорони здоров'я Роберта Коха (RKI) .

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Кількість інфікувань за добу збільшилась на 4062 випадки, смертей – на 31. Однак, в інституті зазначили, фактична кількість, ймовірно, є більшою, оскільки не всі місцеві органи охорони здоров'я подали свої дані за вихідні.

Журналісти зазначили, що такі дані створюють плутанину і можуть бути неточними саме через відсутність повної офіційної інформації.

Також американський університет Джона Хопкінса, який бере дані із загальнодоступних джерел в інтернеті, офіційних сайтів органів влади і їх Twitter-акаунтів, а також місцевих ЗМІ, наводить інші цифри – 24 873 підтверджених випадки зараження і 94 смертельних випадки.

Станом на 23 березня у світі зафіксували понад 343 тисячі випадків зараження коронавірусом, померло понад 14 тисяч людей. 


Як захистити себе від коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Коронавірус Covid-19 Здоров'я Лікування Новини Здоров'я
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