Коронавірус в Україні: в Чернівцях зросла кількість госпіталізованих із підозрою на інфекцію

У Чернівцях з підозрою на коронавірус госпітаізували ще чотирьох осіб. Щоправда, станом на вечір середи, 4 березня, тут залишається лише один хворий із підтвердженим діагнозом "коронавірусна інфекція".

Як повідомили у пресслужбі Чернівецької обласної держадміністраці, до інфекційного відділення обласної клінічної лікарні госпіталізували ще чотирьох буковинців із ознаками інфекційного захворювання. Зразки їхніх аналізів відправили до вірусологічної лабораторії Центру громадського здоров’я для тестування на наявність COVID-19.

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Раніше була інформація про трьох госпіталізованих. Відомо, що після того, як їх привезли, машину одразу відправили на дезінфекцію. Її водії були одягненими в біокостюми. Запевняють, що здадуть їх на утилізацію, пише "Громадське".

Наразі коронавірус виявили лише в одного чернівчанина. В облраді переконують, що він почувається краще. Крім того, його дружина, яку відправили на обсервацію, також не дає підстав для хвилювання. Стан жінки – задовільний, ознак захворювання немає.

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Напередодні головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявляв, що загалом в Україні медики підозрюють коронавірусну інфекцію у шести осіб. Більшість із них контактували із зараженим чернівчанином.

Що відомо про українця, в якого виявили коронавірус: коротко

Хворий – чоловік середнього віку.

Він разом із дружиною повернувся 29 лютого з Італії до України. Згодом чоловікові стало погано, його госпіталізували з симптомами застуди та першінням у горлі.

Лабораторні дослідження підтвердили наявність у нього інфекції Covid-19.

Про діагноз хворий дізнався у свій день народження.

Спершу дружина чоловіка перебувала в самоізоляції у власній квартирі, оскільки у неї були відсутніми симптоми.

Проте увечері 3 березня жителі Чернівців зібралися на протести під під'їздом жінки. За словами очевидців, вони кричали та перекривали дорогу. Їм не подобалося те, що жінка чоловіка, в якого виявили коронавірус, перебуває вдома.

У підсумку її забрала машина "швидкої" на обсервацію



Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 канал