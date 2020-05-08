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Коронавірус знайшли в чоловічій спермі

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Коронавірус в спермі чоловіків
Коронавірус в спермі чоловіків / unsplash.com

Коронавірус, що викликає COVID-19, виявили в спермі, повідомляють китайські вчені в невеликому дослідженні, де не розглядається питання про те, чи можлива передача статевим шляхом.

Звіт муніципальної лікарні Шанцев в Китаї був опублікували у JAMA Network Open.

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Лікарі виявили вірус в спермі у шести з 38 чоловіків, госпіталізованих з лабораторно підтвердженим діагнозом COVID-19. Четверо все ще були у важкому стані, а двоє видужували.

Довгострокових спостережень не було, тому невідомо, як довго коронавірус може залишатися в спермі або чи можуть чоловіки передати його своїм партнерам через секс.

Вчені мають сумніви, що через сперму можна заразити іншу людину
Вчені мають сумніви, що через сперму можна заразити іншу людину / unsplash.com

Ці результати суперечать іншому дослідженню 34 китайських чоловіків з COVID-19, в якому американські і китайські вчені не виявили коронавірус в спермі протягом трьох місяців після постановки діагнозу.

Доктор Джон Хоталінг з Університету штату Юта, співавтор дослідження, сказав, що в новому дослідженні взяли участь чоловіки, які мали важчу форму захворювання, більшість з яких страждали на хронічні захворювання в активній формі.

Американське товариство репродуктивної медицини заявило, що нове дослідження не повинно викликати тривогу. Однак, щоб бути в безпеці, "можливо, було б розумно уникати сексуальних контактів з чоловіками доти, поки вони не будуть без симптомів протягом 14 днів".

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Коронавірус COVID-19 Секс Чоловіче здоров’я Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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