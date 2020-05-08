Коронавірус знайшли в чоловічій спермі

Коронавірус, що викликає COVID-19, виявили в спермі, повідомляють китайські вчені в невеликому дослідженні, де не розглядається питання про те, чи можлива передача статевим шляхом.

Звіт муніципальної лікарні Шанцев в Китаї був опублікували у JAMA Network Open.

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Лікарі виявили вірус в спермі у шести з 38 чоловіків, госпіталізованих з лабораторно підтвердженим діагнозом COVID-19. Четверо все ще були у важкому стані, а двоє видужували.

Довгострокових спостережень не було, тому невідомо, як довго коронавірус може залишатися в спермі або чи можуть чоловіки передати його своїм партнерам через секс.



Вчені мають сумніви, що через сперму можна заразити іншу людину / unsplash.com

Ці результати суперечать іншому дослідженню 34 китайських чоловіків з COVID-19, в якому американські і китайські вчені не виявили коронавірус в спермі протягом трьох місяців після постановки діагнозу.

Доктор Джон Хоталінг з Університету штату Юта, співавтор дослідження, сказав, що в новому дослідженні взяли участь чоловіки, які мали важчу форму захворювання, більшість з яких страждали на хронічні захворювання в активній формі.

Американське товариство репродуктивної медицини заявило, що нове дослідження не повинно викликати тривогу. Однак, щоб бути в безпеці, "можливо, було б розумно уникати сексуальних контактів з чоловіками доти, поки вони не будуть без симптомів протягом 14 днів".

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