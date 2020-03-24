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Коронавірусом заразився експрезидент Фінляндії Марті Ахтісаарі

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Експрезидент Фінляндії Марті Ахтісаарі хворий на коронавірус / theelders.org

В експрезидента Фінляндії Марті Ахтісаарі виявили коронавірус. 82-річний ексглава держави заразився від дружини Ееви.

"Захворювання підтвердили вчора (23 березня). Самопочуття Ахтісаарі добре", – повідомила 24 березня канцелярія президента, пише Інтерфакс-Україна.

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Раніше, 21 березня, канцелярія поінформувала, що дружина експрезидента Еева Ахтісаарі заразилася коронавірусом, і що її стан здоров'я нормальний.

Що відомо про Марті Ахтісаарі? Ахтісаарі народився 23 червня 1937 року. Був президентом Фінляндії в 1994 – 2000 роках. Він був першим безпосередньо обраним главою держави. Лауреат Нобелівської премії миру (2008 рік).

Яка ситуація з коронавірусом у Фінляндії

  • За даними станом на 23 березня у Фінляндії було зафіксовано 686 випадків захворювання на коронавірус.
  • Госпіталізовані 50 пацієнтів, з них 13 – у відділеннях інтенсивної терапії.
  • Першу смерть від коронавірусу у Фінляндії зафіксували 21 березня. Це була людина дуже поважного віку.
  • Наразі у Фінляндії тести на коронавірус проходять перш за все важкохворі пацієнти, пацієнти з груп ризику, медики та працівники соціальної сфери.
  • Фінляндія готується зачинити заклади громадського харчування та обмежувати рух транспорту для протидії поширенню коронавірусу.

Дивіться відео, як уберегтися від коронавірусу:

 

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Автор: Ірина Кошанська
Теги: Здоров'я Новини політики Коронавірус Covid-19 Фінляндія Лікування
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