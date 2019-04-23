Кожен четвертий лікар має проблеми з психікою: дослідження

Стрес через напружену роботи призводить до депресій, тривожних станів і алкоголізму. А це підвищує небезпеку і для пацієнтів.

Британська медична асоціація провела опитування понад 4 300 медиків. Виявилося, що стрес через напружений графік роботи і постійне емоційне навантаження штовхає багатьох фахівців в області медицини до депресій, тривожних станів та зловживання алкоголем.

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До спиртних напоїв лікарі вдаються в надії розслабитися. 27% медиків, які взяли участь в опитуванні вже отримали від психологів і психіатрів офіційні діагнози, пов'язані з розладами психіки. 40% лікарів стикаються з серйозними психологічними емоційними проблемами, які впливають на них руйнівним чином. При цьому лікарі жіночої статі страждають сильніше, ніж лікар чоловічої статі.



Кожен четвертий лікар у Великобританії має психічні порушення

Дослідження показало і деякі очевидні факти. Наприклад, тривалість робочого тижня понад 51 години набагато збільшує ризик емоційних проблем у лікарів. Автори цього дослідження говорять про те, що в системі державної охорони здоров'я Великобританії розвивається дуже тривожний криза з психологічним здоров'ям лікарів.

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