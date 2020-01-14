Яка кількість виділень під час місячних є нормою
Під час менструацій у фертильних жінок може виділятися різна кількість крові. На це впливає рівень стресу, харчування, вибір контрацептивів тощо. Про те, що вважається нормою та чи надмірна кровотеча може загрожувати життю – читайте у матеріалі Здоров'я 24.
Про норму крововтрати при місячних написала гінеколог Оксана Негрич на своїй сторінці в інстаграмі. За словами лікаря, для того, щоб оцінити ризик надмірних маткових кровотеч, варто відповісти на питання: як ви часто змінюєте прокладку у дні інтенсивних виділень, чи є необхідність змінювати її вночі та скільки ви використовуєте за один менструальний період, а також чи є у вас анемія і наскільки великі згустки у виділеннях.
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Жінки з нормальним обсягом менструальної крововтрати переважно:
– Змінюють прокладки / тампони з інтервалом понад 3 годин;
– Використовують менш як 21 прокладку / тампона за цикл;
– Рідко потребують змінювати прокладку / тампон вночі;
– Мають згустки діаметром менш як 2,5 см;
– Не мають анемії (гемоглобін ≥ 120 г/л);
Якщо ваша ситуація не відповідає хоча б одному з цих критеріїв – варто звернутися до лікаря і пройти обстеження️.
Яка втрата крові при місячних є нормою / Instagram / @lilypadstt
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