Яка кількість виділень під час місячних є нормою

Під час менструацій у фертильних жінок може виділятися різна кількість крові. На це впливає рівень стресу, харчування, вибір контрацептивів тощо. Про те, що вважається нормою та чи надмірна кровотеча може загрожувати життю – читайте у матеріалі Здоров'я 24.

Про норму крововтрати при місячних написала гінеколог Оксана Негрич на своїй сторінці в інстаграмі. За словами лікаря, для того, щоб оцінити ризик надмірних маткових кровотеч, варто відповісти на питання: як ви часто змінюєте прокладку у дні інтенсивних виділень, чи є необхідність змінювати її вночі та скільки ви використовуєте за один менструальний період, а також чи є у вас анемія і наскільки великі згустки у виділеннях.

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Жінки з нормальним обсягом менструальної крововтрати переважно:

– Змінюють прокладки / тампони з інтервалом понад 3 годин;

– Використовують менш як 21 прокладку / тампона за цикл;

– Рідко потребують змінювати прокладку / тампон вночі;

– Мають згустки діаметром менш як 2,5 см;

– Не мають анемії (гемоглобін ≥ 120 г/л);

Якщо ваша ситуація не відповідає хоча б одному з цих критеріїв – варто звернутися до лікаря і пройти обстеження‍️.

Гінеколог Оксана Негрич “Якщо під час менструації ви змушені змінити дві прокладки або два тампони за одну годину протягом двох годин підряд, необхідно терміново звернутися за медичною допомогою, оскільки така кровотеча може загрожувати вашому здоров’ю".



Яка втрата крові при місячних є нормою / Instagram / @lilypadstt

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