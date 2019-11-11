Що таке ксенофобія та які її види існують

Дослівно ксенофобія – це страх перед чимось чужим, не нашим, не таким, до чого ми звикли, іншим. Науковці вважають це явище психічним розладом.

Тому ксенофобією називають неприйняття іншої раси або способу життя. Коли ми не готові приймати існування чогось, до чого ми не звикли.

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Страх, обережність перед чимось новим – це природно. Спочатку це допомагало людині вижити. Але зараз в цивілізованому суспільстві заведено аналізувати свої інстинкти, щоб розуміти, чи дійсно нашому життю щось загрожує, якщо ми будемо перебувати поруч з цим незрозумілим і чужим.

Тому ксенофобія є приводом для звернення до психолога, щоб проаналізувати, чому вона виникла у конкретної людини, і чи не заважає вона жити.

Чому виникає ксенофобія

Причина виникнення ксенофобії має не біологічну, як зазвичай буває з фобіями, а соціальну природу походження.

Походження цього психічного розладу у кожної людини може мати свою причину. Як у випадку з іншими фобіями, причиною можуть стати дитячі травми, що збереглися на все життя, і вплинули на подальший світогляд людини.



Ксенофобія свідчить про розумову незрілість людини

Як відомо, діти в усьому наслідують своїх батьків, інших родичів, і взагалі дорослих людям. Якщо в родині хтось негативно ставився до людей іншої національності, або просто до незнайомців, то цілком природно, що подібна поведінка переймає і дитина.

Не на останньому місці вплив різних фільмів, жовтої преси, розповідей однолітків. Сприйнятлива дитяча психіка готова прийняти за дійсність будь-яку інформацію, якщо вона отримана з авторитетних для неї джерел.

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Види ксенофобії

Залежно від спрямування виділяють такі види ксенофобії:

Расова / Етнічна. Сюди можна віднести расизм, етнофобію, антисемітизм, сінофобію (ненависть до китайців) і ін.

Релігійна. Яскравим прикладом є середньовічні Хрестові походи, та й сучасні конфлікти між представниками християнських, юдейський та ісламських релігійних течій.

Територіальна. Тут може мати місце як неприязнь до іноземців в цілому, так і місцевий поділ, наприклад, ворожнеча підлітків з сусідніх вулиць або угруповань з різних районів міста.

Соціальна. Мається на увазі поділ суспільства за будь-якою ознакою: від фінансового становища до культурних переваг і зовнішнього вигляду, найпоширенішими можна назвати сексизм і гомофобію.

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