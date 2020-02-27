Лайнер Diamond Princess покинули усі пасажири, екіпаж продовжив карантин

Члени екіпажу залишаться на карантині, зійшовши з корабля, оскільки вони контактували з пасажирами, які могли бути заражені вірусом.

Борт покинув останній пасажир, пише China News. 14 карантинних днів минули, відтак пасажири, у яких не були підтверджені негативні результати тесту на вірус, покинули судно.

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150 членів екіпажу висадять протягом декількох наступних днів. Після того, як вони покинуть корабель, їх помістять на карантин на 14 днів.

Такі заходи необхідні, адже вони контактували з пасажирами, які могли бути заражені вірусом.

Що відомо про спалах коронавірусу на лайнері

На борту лайнера Diamond Princess було 3700 осіб з 56 країн, з яких 2700 – пасажири, решта – члени екіпажу, в тому числі – 25 українців.

Станом на 26 лютого, серед пасажирів лайнера кількість інфікованих коронавірусом Covid-2019 – 705 осіб.

27 лютого МЗС України підтвердило, що на круїзному лайнері коронавірусом заразилося четверо українців.

17 січня США евакуювали 300 своїх громадян, й у 14 з них виявили коронавірус Covid-19.

Влада Японії зазначила, що якщо інші країни також захочуть забрати своїх громадян – вони готові до співпраці.

Пасажирів, у яких виявили вірус, відправляють до лікарень Японії. Ті, у кого коронавірус не виявили, чи ті, хто чекає на результати тесту, залишаються на судні щонайменше 14 днів.

9 лютого встановили перші 70 випадків зараження на судні , згодом повідомили ще про шістьох осіб, яких госпіталізували через хворобу на коронавірус, зокрема українця.

Кажуть, що пасажирів заразив вірусом 80-річний чоловік, який був на лайнері з 20 по 25 січня, а потім зійшов на берег в Гонконзі.



Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 каналу

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