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Лікар Лі Веньлян, який попереджав про коронавірус, помер після реанімації

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Лікар Лі Веньлян помер після реанімації

Китайський лікар Лі Веньлянь, який в грудні 2019 року одним з перших повідомляв про новий вид коронавірусу і був під слідством за "поширення чуток", помер в лікарні після реанімації.

Звістка про смерть лікаря з'явилася ще вчора, 6 лютого, коли у чоловіка зупинилося серце. Однак медикам вдалося його врятувати. Лі Веньлянь провів в реанімації у критичному стані менше доби і зранку, 7 лютого, лікарі офіційно підтвердили його смерть. Про це пише видання CNN із посиланням на Центральну лікарню в Ухані..

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"Лі Веньлянь, китайський лікар, який у грудні 2019 року першим попередив громадськість про потенційну хворобу "схожу на коронавірус SARS", помер",  йдеться в повідомленні.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Хто такий Лі Веньлян?

Лі Веньлян – лікар, який ще в кінці грудня попереджав про новий коронавірус. Він був одним з восьми осіб, які перебували під слідством за "поширення пліток". У той час, коли він попереджав про поширення вірусу на ГРВІ в місті, чиновники все ще зневажали спалах і його небезпеку.

У перші кілька тижнів січня посадовці наполягали, що коронавірус може передаватися лише від тварини до людини. Тому не було жодних інструкцій для захисту лікарів.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Лі лікував жінку з глаукомою, яка була хвора на новий коронавірус. Він про це, звичайно, не знав, тому не використовував ні маски, ні спецодягу, ні окулярів.

У своєму дописі на Weibo лікар розповів, що 10 січня у нього почався кашель, наступного дня підвищилась температура, а за два дні його госпіталізували. Його батьки також захворіли й потрапили до лікарні. Наявність інфекції у лікаря підтвердили лише 1 лютого.

Що треба знати про коронавірус 2019-nCoV:

  • Станом на 7 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 639 людей. Загальна кількість інфікованих – 31 500 особа по всьому світу.
  • Від хвороби помирають приблизно 9% інфікованих.
  • Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.
  • В Україні жоден випадок підозри на коронавірус не підтвердився.
  • До Китаю тимчасово припинили групові тури.
  • Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до країни, де вирує епідемія.

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Коронавірус 2020 Китай Втрати Медицина
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