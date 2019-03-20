Лікар назвала основні симптоми подагри
Раніше подагра вражала основному чоловіків 40-60 років. Але останні десятиліття на подагру частіше страждають жінки та молоді люди.
Лікар-терапевт та лікар-ендокринолог медичної групи компаній ADONIS Наталя Ляшенко розповіла симптоми подагри.
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Подагра – це хвороба, яке вражає суглоби через підвищений рівень в них солей сечової кислоти.
• цукровий діабет.
• ниркова недостатність.
• дисліпідемія ( підвищення холестерину та тригліцеридів крові).
• ожиріння.
• анемія.
• спадковість.
• стать (чоловіки).
• прийом деяких медикаментів ( тіазидних діуретиків).
Симптоми подагри
Ознаки та симптоми подагри майже завжди виникають раптово, найчастіше вночі. Вони включають:
1. Інтенсивний біль у суглобах.
Подагра зазвичай вражає суглоби великого пальця ноги, але хвороба може виникати і в будь-якому іншому суглобі. Це можуть бути щиколотки, коліна, лікті, зап'ястя і пальці. Біль зазвичай найгостріший протягом перших 4-12 годин.
2. Затяжний дискомфорт.
Після гострого болю може бути деякий дискомфорт суглоба. Він триватиме від декількох днів до декількох тижнів. Пізніші напади подагри можуть тривати довше і більше впливатимуть на суглоби.
3. Запалення і почервоніння.
Уражені суглоби стають набряклими, теплими і червоними.
Симптоми подагри
4. Обмежений діапазон руху.
Коли подагра прогресує, ви не зможете нормально переміщувати суглоби.
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