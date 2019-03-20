Лікар назвала основні симптоми подагри

Раніше подагра вражала основному чоловіків 40-60 років. Але останні десятиліття на подагру частіше страждають жінки та молоді люди.

Лікар-терапевт та лікар-ендокринолог медичної групи компаній ADONIS Наталя Ляшенко розповіла симптоми подагри.

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Подагра – це хвороба, яке вражає суглоби через підвищений рівень в них солей сечової кислоти.

Подагра – причини виникнення • гіпертонія ( підвищення артеріального тиску).

• цукровий діабет.

• ниркова недостатність.

• дисліпідемія ( підвищення холестерину та тригліцеридів крові).

• ожиріння.

• анемія.

• спадковість.

• стать (чоловіки).

• прийом деяких медикаментів ( тіазидних діуретиків).

Симптоми подагри

Ознаки та симптоми подагри майже завжди виникають раптово, найчастіше вночі. Вони включають:

1. Інтенсивний біль у суглобах.

Подагра зазвичай вражає суглоби великого пальця ноги, але хвороба може виникати і в будь-якому іншому суглобі. Це можуть бути щиколотки, коліна, лікті, зап'ястя і пальці. Біль зазвичай найгостріший протягом перших 4-12 годин.

Лікар Наталя Ляшенко “Напади подагри характеризуються раптовими тяжким болем, набряком, почервонінням суглоба, часто уражується плюсне-фаланговий суглоб першого пальця стопи. Напад подагри може виникнути раптово, змушуючи людину піднятись з ліжка серед ночі з відчуттям, що перший палець стопи горить. Суглоб при цьому гарячий, червоний, набряклий, до нього неможливо доторкнутись через біль”.

2. Затяжний дискомфорт.

Після гострого болю може бути деякий дискомфорт суглоба. Він триватиме від декількох днів до декількох тижнів. Пізніші напади подагри можуть тривати довше і більше впливатимуть на суглоби.

3. Запалення і почервоніння.

Уражені суглоби стають набряклими, теплими і червоними.



Симптоми подагри

4. Обмежений діапазон руху.

Коли подагра прогресує, ви не зможете нормально переміщувати суглоби.

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