Лікар зруйнувала найпопулярніші міфи про пневмонію

Щодо пневмонії є досить міфів, у які люди і досі вірить. До прикладу, "будеш бігати без шарфика — буде пневмонія", "а якщо ви не будете лікувати дитину, заробите пневмонію", тощо. Всі ці страшні слова можна почути бабусь, добрих сусідів, навіть від педіатрів.

ЛОР-лікар Марія Євдокімова назвала основні міфи про пневмонію.

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Міф №1. Пневмонія лікується тільки в стаціонарі

Більшість пневмоній лікуються амбулаторно, тобто вдома. Про це сказано в підручниках, стандартах, статтях, клінічних рекомендаціях. Проте, як і раніше дітей госпіталізують і тримають в лікарні кілька тижнів.

Є ситуації, коли госпіталізація і правда необхідна – при важкому стані дитини, при пневмонії у дитини молодше 6 місяців, при частковій пневмонії, зневодненні, порушенні свідомості, поганому соціальному статусі сім'ї (коли батьки можуть нічого не робити).

Пневмонія – що це? Це гостре інфекційне запалення легень, яке локалізується перш за все у повітряних міхурцях, що мають назву альвеоли. У здорової людини альвеоли наповнені повітрям і нормально функціонують під час дихання. А у хворого на пневмонію у альвеолах накопичуються слиз та рідина, які викликають біль при диханні та обмежують надходження кисню.



Збудниками пневмонії найчастіше бувають бактерії або віруси, що, як правило, передаються при безпосередньому контакті з інфікованими людьми.

Міф №2. При пневмонії антибіотик потрібно тільки колоти

Весь світ відмовляється від внутрішньо м’язових ін'єкцій і все частіше віддають перевагу або формам препаратів в таблетках / суспензії, або, у важких випадках, внутрішньовенному введенні.

Антибіотики в сиропі не менше ефективні, а іноді і більш ефективні, ніж антибіотики в ін'єкціях. Не треба зайвий раз робити боляче дитині, якщо можна цього уникнути.



Міф №2. При пневмонії антибіотик потрібно тільки колоти

Міф №3. При пневмонії треба місяць лікуватися

Якщо лікуватися правильно, і перебіг захворювання сприятливий, і лікуватися без сиропів від кашлю та інших препаратів, то ефект від лікування настає вже протягом 3 діб, а протягом тижня настає одужання.

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Міф №4.При пневмонії не можна гуляти та купатися

Як тільки дитина почне себе краще почувати, то їй можна і гуляти. І купатися. Брудні діти, які сидять вдома не одужують швидше, ніж ті, які гуляли та приймали ванну.

Пневмонія – симптоми • кашель,

• ускладнене дихання,

• висока температура тіла (39°C),

• прискорене дихання,

• втягнення грудної клітки, коли при вдиханні повітря западає нижня частина грудної клітки (у здорової людини грудна клітка розширюється при вдиханні),

• свистячі хрипи під час дихання (частіше при вірусних інфекціях).

Міф №5. Пневмонія виникає через те, що дитину недолікували

Насправді вона виникає у тих дітей, яких активно лікували й дітей, який не лікували взагалі. Ця інфекція може бути навіть у здорової дитини, яка рідко хворіє.

Міф №6. При пневмонії потрібно місяць дома сидіти

У цьому немає жодного сенсу. І жодних медичних досліджень.



Симптоми пневмонії – кашель та ускладнене дихання

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