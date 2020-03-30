Лікарка з Чернівців розповіла, в яких умовах працюють українські інфекціоністи

Коронавірусом в Україні заразилися вже 480 людей, у певних областях масово хворіють медики. Який захист мають українські лікарі-інфекціоністи та чи достатьо їх для боротьби з коронавірусом – читайте далі.

Про це у прямому ефірі програми "Про головне" на 24 каналі розповіла Ольга Кобевко, лікар-інфекціоніст Чернівецької обласної клінічної лікарні.

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Вона наголосила, що згідно з міжнародними рекомендаціями, захистити насамперед потрібно саме медиків. "Ідеальні умови – це костюми або комбінезони, які повністю закривають тіло, гумові рукавички, респіратори рівня захисту FFP3 або N95. Крім цього, окуляри або щиток. Тобто будь-який бар'єрний засіб, який захищатиме слизову очей", – пояснила лікарка.

Й підкреслила, що такі костюми мають пропрацьовані саме для роботи з біологічно небезпечними агентами чи збудниками. До того ж, мають бути створені з матеріалів, які пропускають повітря – аби можна було комфортно в них працювати.

Такі костюми розроблені майже у всіх кранах світу. Ми ж з ними не стикались раніше. У нас був затверджений протичумний костюм, це ще з радянських часів. Вважалося, що це єдиний захист від будь-яких інфекції. На жаль, ні,

– наголосила Кобевко.

Медик розповіла, що на Буковині швидкі відокремили кілька бригад, які працюють саме з коронавірусом. Вони мають спеціалізоване оснащення для захисту. Диспетчери обов'язково запитують у пацієнтів про історію подорожей та ймовірність контакту з інфікованими.

"Але, на жаль, є випадки в області, коли люди приховували ці факти. До них виїжджали швидкі, працівники яких не були захищеними. Було навіть таке, що ця інформація з'ясовувалась уже в стаціонарі. Тож персонал, який приймав пацієнтів, також був у небезпеці", – зазначила вона.

Інфекціоністка наголосила, що це – дуже неправильно. Хоча в Україні введені штрафи, але вона ще не чула, щоб когось притягнули до відповідальності саме за недостовірну інформацію, яка подається медикам. "Дуже багато медиків у небезпеці хоча б тому, що ми працюємо у таких умовах вже понад місяць. Присутнє виснаження, і це призводить до того, що падає імунітет, і ми тепер стаємо вразливішими", – пояснила лікарка.

Коронавірус у Чернівецькій області: що відомо? Наразі там найбільша кількість заражених SARS-CoV-2 в Україні – на коронавірус хворі 75 людей, вірус охопив 9 з 11 районів області. Голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук розповів, що стан здоров'я хворих стабільний, вони перебувають під наглядом лікарів. Від недуги в області померли двоє людей.

Оксана Кобевко працює водночас у двох лікарнях, які приймають хворих на коронавірус. До обіду – в інфекційному відділенні обласної лікарні, після обіду – у міській лікарні.

Захист там наразі є. Але вийшов наказ МОЗ, в якому прописано, що, наприклад, лікар та персонал прийому не повинні мати спеціалізованого захисту. Тільки окуляри та звичайну медичну маску, яка не оберігає від коронавірусу,

– зазначила лікарка.

"Напевно, такі накази прописали, аби обмежити відповідальність за те, що медики будуть незабезпеченими. Це дуже неправильно. Лікарі з усього світу говорять лише про респіратори N95 або FFP3. У нас прописані FFP2, це нижчий рівень захисту. Ми просто втратимо кадри", – підкреслила вона.



Захист українських медиків / Фото з фейсбук-сторінки Оксани Кобевко

Крім цього, лікарка розповіла й про те, як робота впливає на спілкування з рідними. Вільного часу в неї майже немає, адже приходить додому пізно. Син Ольги Кобевко навчається в Києві, зараз він приїхав до Чернівців. Проте вона його ще не бачила, адже він змушений ізолюватися від неї.

"У мене старші батьки. З першого дня тато допомагав і возив на роботу. Громадський транспорт не працював, а власного авто я не маю. Зараз вже обмежуємо з ним спілкування. Зранку на роботу лікарів-інфекціоністів забирає транспорт від ОДА", – підсумувала вона.