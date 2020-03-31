Лікарні штату Нью-Йорк використовують вантажівки в якості тимчасових моргів: 18+

В США штат Нью-Йорк став одним з глобальних центрів пандемії COVID-19, від якої загинуло більше тисячі людей. Морги переповнені, в лікарнях не вистачає ліжок для хворих, а медики пишуть заповіти.

Як пишуть американські видання, до прикладу Fox News, Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій (FEMA) розмістило 85 вантажних автомобілів з "холодильниками" у Нью-Йорку, щоб вони служили тимчасовими моргами.

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Було прийнято рішення розмістити тіла у вантажівках, тому що кількість загиблих зростає, а лікарні і морги переповнені.

Медсестра сфотографувала тіла жертв коронавірусу у вантажівці:

In just the last five days, US death toll from the killer coronavirus has tripled to 3,000, with 900 fatalities reported yesterday in New York City alone. This picture of victims' bodies in a truck at a NY hospital, taken by a nurse, is a warning to all to stay home to stay safe. pic.twitter.com/bfHiv6SHkR — Brahma Chellaney (@Chellaney) March 31, 2020

Додамо, що в США найбільша кількість хворих коронавірусом у світі – 164 610! Кількість смертей, станом на 31 березня, – 3 170.

Видання Die Zeit написало матеріал з посиланням на слова медсестри, яка працює в одній з лікарень Нью-Йорка. За її словами, умови в багатьох місцевих лікарнях катастрофічні і ге вистачає майже всього: апаратів штучної вентиляцїі легень, масок, захисного одягу для лікарів і лікарняних ліжок.



Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

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