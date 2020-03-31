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Лікарні штату Нью-Йорк використовують вантажівки в якості тимчасових моргів: 18+

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Нью-Йорк став одним з глобальних центрів пандемії COVID-19 / Getty Images

В США штат Нью-Йорк став одним з глобальних центрів пандемії COVID-19, від якої загинуло більше тисячі людей. Морги переповнені, в лікарнях не вистачає ліжок для хворих, а медики пишуть заповіти.

Як пишуть американські видання, до прикладу Fox News, Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій (FEMA) розмістило 85 вантажних автомобілів з "холодильниками" у  Нью-Йорку, щоб вони служили тимчасовими моргами.

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Було прийнято рішення розмістити тіла у вантажівках, тому що кількість загиблих зростає, а лікарні і морги переповнені. 

Медсестра сфотографувала тіла жертв коронавірусу у вантажівці:

Додамо, що в США найбільша кількість хворих коронавірусом у світі – 164 610! Кількість смертей, станом на 31 березня, – 3 170.

Видання Die Zeit написало матеріал з посиланням на слова медсестри, яка працює в одній з лікарень Нью-Йорка. За її словами, умови в багатьох місцевих лікарнях катастрофічні і ге вистачає майже всього: апаратів штучної вентиляцїі легень, масок, захисного одягу для лікарів і лікарняних ліжок.


Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Новини Здоров'я Коронавірус COVID-19 Новини США Здоров'я Здорове життя
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