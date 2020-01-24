Ліки проти алкоголізму можуть вилікувати рак

Згідно з дослідженням, проведеним вченими з США, ліки проти діабету, запалень, алкоголізму і навіть для лікування артриту у собак також можуть вбивати ракові клітини в лабораторії.

Фахівці Інституту Броуда та Інституту ракових досліджень Дана-Фарбер проаналізували 4518 лікарських препаратів, створених для боротьби з різними проблемами зі здоров'ям, але не заявлених як протиракові засоби. За підсумками дослідження з'ясувалося, що як мінімум в лабораторних умовах деякі ліки можуть боротися з раковими клітинами.

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У своїй роботі вчені використовували базу Broad's Drug Repurposing Hub, що охоплює дані про ліки, а також дані з Cancer Cell Line Encyclopedia, в якій описана інформація про 578 ліній ракових клітин людини. В результаті виявили близько 50 препаратів, які мають протиракову активність.



Знайшли ліки проти раку, які для цього не застосовувалися \ unsplash.com

Лабораторні дослідження показали, що деякі ліки проти діабету, різних запалень, зниження рівня холестерину і навіть для лікування алкоголізму й артриту здатні пригнічувати активність ракових клітин. При цьому роблять вони це не так, як існуючі препарати від онкології, а з використанням інших механізмів.

Результати роботи дозволили вченим визначити ступінь впливу різних ліків на звичайні ракові клітини та з мутаціями. Очікується, що зроблені відкриття дозволять почати роботу над новими способами лікування раку, та точніше визначати найефективніші препарати для конкретного пацієнта.

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