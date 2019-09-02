Лікування симптомів менопаузи може викликати рак

Вчені з'ясували, що під час замісної гормональної терапії, яку зазвичай призначають при менопаузі, ризик захворювання на рак молочної залози вдвічі вище, ніж вважалося раніше.

Дослідження вже доводили, що замісна гормональна терапія може призвести до утворення раку. Тим часом до замісної гормональної терапії вдаються близько 12 мільйонів осіб в сукупності в США, Великобританії та інших країнах Європи, пише The Guardian.

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Згідно з новими даними, чим довше жінка перебуває на терапії, тим вище ризик захворювання – і навіть при припиненні терапії він зберігається близько десяти років. Так, в дослідженні йдеться, що одна з п'ятдесяти жінок, яка має середньостатистичну вагу і протягом п'яти років приймає поширену форму гормональної терапії – комбінацію естрогену і прогестерону, – зіткнеться з раком молочної залози.

Менопауза – що це? Це припинення у жінок менструації, яке супроводжується сповільненим обміном речовин, зменшенням вироблення гормонів в організмі.

Британські фахівці рекомендують людям, які раніше вдавалися до замісної гормональної терапії або проходять терапію зараз, уважно поставитися до будь-яких ознак можливого утворення раку. Інші закликають не панікувати та проконсультуватися з лікарем, якщо щось викликає занепокоєння.



Гормональна терапія під час менопаузи може викликати рак

"Жінки повинні знати про нові дані, які потрібно враховувати разом з іншими ризиками та перевагами використання замісної гормональної терапії", – розповіла Сара Бранч, співробітниця Управління по контролю за обігом лікарських засобів і виробів медичного призначення в Великобританії.

Організація рекомендує жінкам приймати препарати замісної гормональної терапії тільки в низьких дозах і протягом короткого часу: дослідження також показує, що в перший рік прийому ризик невисокий.

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