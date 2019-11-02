Лінійний лишай: чому виникає, як виглядає та чим лікувати

Лінійний ліхен (лишай) – це досить рідкісне, доброякісне захворювання шкіри, переважно вражає дітей. Висип красиво розташувалася на нозі у маленької дівчинки, у вигляді вигадливо вигнутій лінії, що нагадує якийсь візерунок.

Як випливає з назви, лінійний ліхен клінічно проявляється висипаннями (рожевими плоскими вузликами з лущенням на поверхні), розташованими лінійно по так званим лініям Блашко (специфічні лінії шкіри, в нормі не видно), розповіла дерматолог Анна Трушина.

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Чому виникає лінійний лишай?

Висипання виникають раптово, зазвичай безсимптомно, але іноді може бути свербіж. Можливе ураження нігтів. Причини невідомі. Імовірно, це поєднання генетичної схильності (атопія, схильність до аутоімунних захворювань) та вплив факторів навколишнього середовища (інфекції, травми, укуси комах, вакцинація тощо).

Діагноз встановлюється клінічно, додаткове обстеження не потрібне більшості дітей. У вкрай рідкісних ситуаціях вдаються до біопсії.



Лінійний лишай переважно виникає у дітей

Лікування лінійного лишаю

Оскільки захворювання доброякісне і зникає саме, в лікуванні немає потреби, за винятком догляду за шкірою із застосуванням емолентів. При наявності сверблячки або вираженому косметичному дефекті можливе використання зовнішніх лікарських засобів (ГКС, інгібітори кальциневрину, ретиноїди).

Одужання завжди повне, висипання проходять безслідно, як правило, спонтанно, протягом року (терміни можуть варіюватися від 4 міс до 3 років).

Що потрібно пам'ятати батькам?

Це не страшно, це не загрожує життю і здоров'ю дитини, це точно пройде, хоч і не відразу. Не шукайте проблеми там, де її немає. Не треба бігати по всіх лікарях, здавати масу дорогих аналізів, годувати дитину супрастином і ентеросгелем (або їх аналогами) і мучити дитину непотрібною дієтою.

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