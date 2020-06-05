Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, у яких випадках проводять два види тестувань на коронавірус: полімеразну ланцюгову реакцію (ПЛР-тест) та імуноферментний аналіз на антитіла (ІФА-тест).

Про це Ляшко сказав на ранковому брифінгу МОЗ у п'ятницю, 5 червня.

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Якщо виявляються пацієнти з ознаками коронавірусної хвороби, а також всі пацієнти з пневмоніями, в них насамперед забирається матеріал для проведення ПЛР. Якщо ПЛР показує негативний результат, забирається кров для проведення ІФА,

– сказав головний санітарний лікар.

Він зазначив, якщо у людини забрали матеріал на ПЛР-тест, а можливості провести дослідження упродовж першої доби немає, відразу забирається матеріал додатково для проведення ІФА-тестування.

Крім того, якщо в контактної особи немає симптомів, відповідно до алгоритму, який затверджений наказом МОЗ, на 14 день після контакту проводять ПЛР-тестування або ІФА, якщо немає можливості провести ПЛР упродовж доби.