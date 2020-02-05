Любов до кави чи чаю закладено генетично

Хтось не може уявити ранок без кави, а для когось – це чашка з гіркою каламутною водою, а от чай – напій насолоди. Виявилось, на наші вподобання впливають гени.

Японські вчені виявили, що на харчові звички людей, зокрема на частоту споживання кави, чаю, алкоголю, м'яса і молочних продуктів впливає генетика.

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Дослідники знайшли 10 факторів харчування, які пов'язані зі спадковою інформацією. Аби виявити причину різних смакових вподобань, науковці провели масштабне дослідження. Досліди довели, що існують певні генетичні варіації пов'язані зі сприйняттям смаку.

Деякі з мутацій відповідають за чутливість до гіркоти кофеїну, інші – гіркоти пропілтіоурацилу чи хініну, який входить до складу деяких безалкогольних напоїв, зокрема, тоніку.



Не виніть себе, якщо любите каву більше за чай, або навпаки/Фото:Unsplash

Люди, які генетично чутливі до гіркоти кофеїну, п’ють більше кави, ніж інші. А люди, які мають більшу чутливість до гіркоти хініну, п'ють менше кави.

Отримані дані свідчать про те, що наше сприйняття гірких смаків, закладено нашою генетикою і впливає на уподобання щодо кави, чаю та алкоголю,

– підкреслили вчені.