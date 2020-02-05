24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Любов до кави чи чаю закладено генетично

316 Читать новость на русском
Любов до кави закладено на генетичному рівні / unsplash.com

Хтось не може уявити ранок без кави, а для когось – це чашка з гіркою каламутною водою, а от чай – напій насолоди. Виявилось, на наші вподобання впливають гени.

Японські вчені виявили, що на харчові звички людей, зокрема на частоту споживання кави, чаю, алкоголю, м'яса і молочних продуктів впливає генетика.

Читайте також: Назвали найкорисніший вид кави

Дослідники знайшли 10 факторів харчування, які пов'язані зі спадковою інформацією. Аби виявити причину різних смакових вподобань, науковці провели масштабне дослідження. Досліди довели, що існують певні генетичні варіації пов'язані зі сприйняттям смаку.

Деякі з мутацій відповідають за чутливість до гіркоти кофеїну, інші – гіркоти пропілтіоурацилу чи хініну, який входить до складу деяких безалкогольних напоїв, зокрема, тоніку.


Не виніть себе, якщо любите каву більше за чай, або навпаки/Фото:Unsplash

Люди, які генетично чутливі до гіркоти кофеїну, п’ють більше кави, ніж інші. А люди, які мають більшу чутливість до гіркоти хініну, п'ють менше кави.

Отримані дані свідчать про те, що наше сприйняття гірких смаків, закладено нашою генетикою і впливає на уподобання щодо кави, чаю та алкоголю,
– підкреслили вчені.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

 

Я досі не можу наїстися і боюсь спілкуватися з людьми: відверте інтерв'ю з експолоненим (18+)
сьогодні
2864
Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Здоров'я Здорове життя Здорове харчування дослідження
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
4 лютого 16:47 Як не захворіти на рак: поради провідного онколога
Олександр Бевза 17275
4 лютого 11:00 Діагноз "рак": як сприйняти та підтримати
Олександр Бевза 2210
3 лютого 19:00 Як зрозуміти, що ваша дитина схильна до суїциду
1218
2 лютого 09:47 Що таке овуляція: як її розрахувати, основні симптоми
Оксана Вербіцька 21144
31 січня 21:21 Чи загрожує українцям новий коронавірус з Китаю
Анастасія Кушпіт 6979
Новини
Більше новин
Залиште відгук