Люди з якою групою крові найменше схильні до раку

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Як група крові впливає на онкологічні захворювання
Як група крові впливає на онкологічні захворювання / pixabay.com

Шведські вчені-медики назвали групу крові, яка невразлива перед раком. З'ясувалося, що найменше число хворих небезпечним захворюванням серед тих людей, у яких перша група крові.

Вчені Каролінського інституту у Швеції почали своє дослідження ще півстоліття тому.

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Вони спостерігали за хворими в клініках Великобританії. Протягом 35 років було досліджено понад мільйон пацієнтів. В ході експериментів було встановлено, що люди з першою групою крові найменше схильні до ракових захворювань.

Люди з першою групою крові найменше хворіють онкологією
Люди з першою групою крові найменше хворіють онкологією

Що стосується людей з іншими групами крові, то вчені прийшли до висновку, що люди, у яких II група крові частіше за всіх хворіють на рак шлунка, а володарі III й IV груп крові частіше за всіх хворіють на рак підшлункової залози.

За словами вчених, основні причини розвитку ракових пухлин – це алкоголь, вживання тютюну та протизапальних нестероїдних препаратів.

Раніше фахівці американського Національного центру біотехнологічної інформації встановили, що власники I групи крові частіше за інших схильні до гастритів і виразковим формам захворювань.

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Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Онкозахворювання Лікування Профілактика захворювань
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