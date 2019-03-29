Людина з ВІЛ вперше в історії стала донором внутрішніх органів

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Пересадка нирка від ВІЛ-інфікованої
Пересадка нирка від ВІЛ-інфікованої / pixabay.com

Група хірургів з Балтімора (США) провела першу в світі пересадку нирки від живого донора з ВІЛ.

Ця операція стала новою важливою віхою для пацієнтів з вірусом імунодефіциту, які потребують трансплантації. За словами фахівців, якщо цей випадок виступить в ролі прецеденту, і інші люди з ВІЛ не відмовляться стати донорами, це дозволить помітно скоротити час очікування пересадки як для інфікованих, так і для людей, які не мають вірусу.

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Associated Press зазначає, що в клініку при Університеті Джона Хопкінса звернулася Ніна Мартінес з Атланти. Дівчина вирішила виступити в якості донора нирки для ВІЛ-позитивної людини, яка потребувала пересадки.

Мартінез деякий цікавитися, чи може вона віддати свою нирку ВІЛ-інфікованому другу, який її потребує. Однак той помер ще до завершення всіх тестів, але це не зупинило жінку. На згадку про нього вона прийняла рішення все одно передати свою нирку іншому ВІЛ-інфікованому пацієнтові, якому потрібно подібна трансплантація.

 
ВІЛ – симптоми
Втома і швидка стомлюваність;
Підвищення температури або лихоманка;
Збільшення лімфовузлів на шиї;
Втрата ваги;
Гіпергідроз (підвищена пітливість);
Грибкові інфекції (мається на увазі і грибок нігтів і стоп , і молочниця і ін.)

Ніна заразилася ВІЛ через переливання крові у віці 6 тижнів в 1983 році, коли банки крові ще не почали перевіряти донорський матеріал на наявність вірусу.

Безкоштовні тести на ВІЛ є в усіх регіонах України, їх можна зробити як у спеціальних центрах і кабінетах "Довіра", так і у свого сімейного лікаря, терапевта чи педіатра.

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Теги: Здоров'я Лікування Новини Здоров'я Медицина ВІЛ Трансплантація
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