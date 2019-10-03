Магнітні бурі у жовтні 2019 року: коли чекати на геошторм

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Магнітні бурі у жовтні 2019 Україна – дати магнітних бур
Магнітні бурі в жовтні: 2019 / cisolar

Магнітна буря або геошторм – це збурення магнітного поля нашої планети, яке відбувається під час високої сонячної активності.

Сонце обіцяє бути спокійним у жовтні і на початку місяця сильних геомагнітних коливань не передбачено. Наприкінці місяця очікується дві магнітних бурі, повідомляє Лабораторія Рентгенівської астрономії сонця ФІАН.

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Коли будуть магнітні бурі у жовтні

24 та 25 жовтня будуть дві магнітні бурі рівня G1. Рівень G1 – найслабша потужність бурі за п'ятибальною шкалою.

Також у деякі дні місяця очікується невелике збудження магнітосфери: 6, 21 та 26 жовтня. 

 Магнітні бурі в жовтні
Магнітні бурі в жовтні

Як магнітні бурі впливають на самопочуття

Насправді, науково-обґрунтовані дослідження та докази про те, що магнітні бурі впливають на відчуття людини – досі відсутні. Проте багато людей переконані у тому, що зміни у магнітному полі впливають на серце та судини, нервову систему та навіть на електроенергію.

Також деякі люди запевняють, що відчувають магнітні бурі через перепади настрою та головні болі.

 
Метеозалежність – що це?

Це хвороблива реакція організму на зміну погоди, наприклад, перепади атмосферного тиску або температури повітря.

Екс-очільниця охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що досі немає підтверджень про шкоду магнітосфери. 

Здоров’я 24 радить простежити, чи справді на вас впливає сонячна активність, адже це можуть бути симптоми інших захворювань, які ви можете діагностувати та вилікувати.

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Теги: Здорове життя Здоров'я Новини Здоров'я Магнітні бурі
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