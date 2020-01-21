Марихуана ефективна в боротьбі з супербактеріями: результати дослідження

Імунологи з Канади та Єгипту змогли знищити супербактерії за допомогою сполука, що міститься в канабісі.

Дослідження опублікували на сайті bioRxiv.

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З п'яти вивчених компонентів рослини увагу вчених привернув канабігерол. Ця сполука є другорядним компонентом канабісу і не володіє психоактивними властивостями.



З бактеріями бореться канабігерол \ unsplash.com

В ході експериментів вчені виявили, що канабігерол ефективний в боротьбі з метіцілін резистентним золотистим стафілококом – небезпечною бактерією, стійкою до великої групи антибіотиків. Часто цю бактерію пов'язують з внутрішньолікарняними інфекціями.

Вчені провели досліди на мишах і довели, що канабігерол бореться з метіцілін резістентним золотистим стафілококом настільки ж ефективно, як і ванкоміцин – один з найнебезпечніших антибіотиків для супер резистентних бактерій, "ліки останньої надії".

Для чого ще застосовують марихуану?

У розвинутих країнах медичний канабіс використовують у боротьбі з анорексією, раком, епілепсією, СНІДом, глаукомою, розсіяним склерозом, захворюваннями шлунково-кишкового тракту.



Користь марихуани \ Інфографіка 24 канал



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