Мастопатія – новоутворення у грудях: причини виникнення та як лікувати

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Мастопатія: симптоми, лікування та діагностика
Мастопатія: симптоми, лікування та діагностика / pixabay.com

Фіброзно-кістозні зміни нині пропонують розглядати не як захворювання, а як стан молочних залоз.

Вони надзвичайно поширений серед жінок репродуктивного віку і зазвичай виникають після настання менопаузи, розповіла гінеколог Євгенія Бондар.

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Чому виникає мастопатія?

Чому у деяких жінок виникає неадекватна реакція тканин молочної залози на коливання гормонів під час менструального циклу, неясно до сих пір.

Зазвичай мастопатія з'являється після менопаузи
Зазвичай мастопатія з'являється після менопаузи

Як діагностувати мастопатію? 

При ручному обстеженні грудей доброякісні фіброзно-кістозні зміни можуть відчуватися як:

щільні або еластичні утворення з рівними гладкими краями;
рухливі;
болючі;
може бути виділення із сосків.

Часто жінку нічого не турбує, фіброз і кісти стають випадковою знахідкою на УЗД і мамографії.

Мастопатія і рак

Фіброзно-кістозна мастопатія сама по собі є доброякісним процесом і не збільшує ризик раку молочних залоз. Але через зміни структури, що підвищує мамографічну щільність, може утруднити діагностику злоякісних новоутворень.

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Що робити?

Рекомендується:

  1. носіння зручної білизни;
  2. застосування теплих або холодних компресів;
  3. прийом знеболюючих;
  4. іноді, якщо кісти об'ємні, потрібно відкачати вміст для полегшення тиску на навколишні тканини;
  5. прийом комбінованих оральних контрацептивів також може сприятливо впливати на усунення симптомів шляхом нівелювання гормональних коливань;
  6. застосування менопаузної гормональної терапії навпаки може сприяти збереженню симптомів мастопатії;
  7. іноді полегшення приносить виключення з раціону кофеїну, жирних продуктів та обмеження солі.

Вилікувати повністю фіброзно-кістозну мастопатію неможливо.

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Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Лікування Жіноче здоров’я Медицина
Джерело: Здоров'я 24
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