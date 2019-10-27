Медицина майбутнього: 5 екстремальних технологій безсмертя

Вчені та підприємці докладають величезних зусиль, щоб знайти ефективний засіб проти старіння. Однак більшість з "перспективних" способів сумнівні, а їх творці, схоже, зацікавлені лише в фінансовій винагороді.

Видання Wired підготувало огляд найбільш незвичайних ідей, які обіцяють "вічну молодість".

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За деякими оцінками, в минулому році на боротьбу зі старінням люди витратили 43 мільярди доларів. І хоч єдиний науково підтверджений спосіб продовжити молодість – це фізична активність та правильне харчування, люди продовжують сподіватися на появу "таблетки безсмертя".

А відтак, з’являється чимало стартапів, які обіцяють продовжити життя, а вчені проводять дивні експерименти, аби отримати перемогу над старістю.

Заміна кінцівок

Італійська компанія Skorpion Medical створює персоналізовані пристрої для літніх людей. Серед їх продукції — слухові апарати, персоналізовані ходунки й навіть видрукований на 3D-принтері інвалідна коляска.



3D-відбиток руки створений італійською компанією біомедичної інженерії Skorpion Medical

Кріогенне заморожування

З наукової точки зору кріогенні технології залишаються сумнівними. Проте, їх популярність зростає. Серед людей, які планують знайти безсмертя за допомогою заморозки, засновник PayPal Пітер Тіль, вчений Рей Курцвейл і російський трансгуманіст Олексій Самикін. Курцвейл вірить, що після 2050 року проблему старіння вирішать.



Олексій Самикін стоїть перед двома контейнерами, де зберігаються замерзлі тіла в одному з двох закладів КріоРуса в Москві

Кріосауни

Якщо заморожування на кілька десятиліть здається вам занадто екстремальною, рішення — кріосауни. Трихвилинне занурення в рідкий азот з температурою нижче -100 ° C повинно зруйнувати пошкоджені та злоякісні тканини, а також знизити запалення. Крім того, це нібито підвищує імунітет і прискорює обмін речовин. Наукової основи у подібної терапії, втім, немає.



Першу кріосауну Японія відкрила наприкінці 1970-х

Озон та ультрафіолет

Незвичайна процедура – обробка шкіри озоном і ультрафіолетом. Озон вважають ефективним протизапальним засобом, який до того ж підвищує імунітет.



Так виглядає кабінка для процедур з озоном

Захист нервових клітин

Фермент NAD + грає важливу роль в метаболізмі, старінні клітин і захисту нейронів. Проте з віком його рівні знижуються. Деякі вчені впевнені, що повернути цей процес можна за допомогою біодобавок, що містять молекулу — попередника NAD +.



Препарат містить хімічну речовину, яку називають рибозидом нікотинаміду, формою вітаміну В

В експериментах з мишами з'єднання дійсно повернуло молодість піддослідним тваринам, однак немає гарантій, що воно виявиться ефективним і для людини.