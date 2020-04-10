Ємець блокував медзакупівлі для боротьби з коронавірусом: розслідування

Ексочільник МОЗ Ілля Ємець блокував поставки медобладнання в Україну, таким чином вимагаючи призначення на посаду заступника директора держпідприємства своєї людини.

Про це йдеться в розслідуванні Радіо Свобода.

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Державне підприємство Медичні закупівлі України, яке в середині березня повинно було придбати необхідне для країни медобладнання, зіткнулося з опором тодішнього голови Міністерства охорони здоров’я Іллі Ємця – він вимагав від директора медзакупівель Арсена Жумаділова призначити на посаду свого заступника рекомендовану ним людину.

Про це розповів сам Жумаділов у зверненні до Ємця.

Арсен Жумаділов “Вимоги призначити "довірену особу" на посаду заступника, блокування роботи ДП (і, відповідно, запуску закупівель) є нічим іншим, як зловживанням владними повноваженнями, що в ситуації, що склалася, є не просто проблемою, а реальною небезпекою для людей”.

Ємець вимагав призначення Володимира Гришковця, який у 2019 році був засуджений за ряд крадіжок у супермаркеті в Житомирі.

Відповідно до виписки з Богунського районного суду, Гришковець вкрав: 4 банки тріски, сир Холланд і President, печиво і шоколад Milka, кришку для сковороди Tefal, червону ікру Шаланда, в'ялене м'ясо і батончик Snickers.

Хронологія скандалу

13 березня директор Медичних закупівель Арсен Жумаділов намагався підписати в Міністерстві охорони здоров'я три документи, зокрема фінансовий план на 2020 рік, які б дали можливість почати купувати медобладнання, однак Ілля Ємець поставив йому незаконну умову.

За словами Жумаділова, після відмови прийняти на посаду свого заступника "довірену особу", Ємець сказав йому: По-хорошому ви не захотіли. Буде по-іншому.

Гришковець своєю чергою заявив, що не хотів зайняти цю посаду, і не зміг пояснити, чому прийшов 13 березня в Міністерство, де його представили Жумаділову.

Я нікуди не подавав свої документи і нікуди не відправляв своє резюме. І не знаю, чому мене запропонували (на цю посаду),

– заявив Гришковець.

19 березня Ємець знову повторив, що Гришковець його "довірена особа", що може означати по суті його офіційне представлення, – додавши, що розчарований відсутністю прогресу в його оформленні на роботу.

Жумаділов заявив, що міністр погрожував йому наслідками і того ж дня подав у поліцію заяву, звинувативши його у фінансових злочинах при виконанні службових обов'язків попри те, що його підприємство майже нічого на той момент не витратило.

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