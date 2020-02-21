Мені соромно за своїх земляків, – голова Полтавської облради про ситуацію в Нових Санжарах

Голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький заявив, що йому соромно за дії його мешканців Нових Санжарів стосовно до евакуйованих людей з Уханя.

Про це він заявив перед початком позачергової сесії обласної ради, передає місцеве видання np.pl.ua

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Голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький “Мені соромно за своїх земляків. Але частково я їх розумію: коли протягом місяця з кожної "праски" лунали повідомлення про смертельний вірус, то люди налякані. До того ж утворився своєрідний інформаційний вакуум між владою і новосанжарцями”.

Мені соромно за своїх земляків. Але частково я їх розумію: коли протягом місяця з кожної “праски” лунали повідомлення про смертельний вірус, то люди налякані. До того ж утворився своєрідний інформаційний вакуум між владою і новосанжарцями.

За його словами, цієї ситуації можна було уникнути, якби людям пояснили ситуацію і тоді б "не утворилася певна боязнь і паніка серед людей".

"Людям не пояснили чому евакуйованих везуть до них, у яких умовах їх будуть приймати й що це не загрожує здоров’ю жителів Нових Санжар", – сказав він.

Він додав, що санаторій закритого типу, але він є звичайним реабілітаційним центром Національної гвардії, який знаходиться у межах населеного пункту.

Голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький “Сказати, що він закритий та ізольований, я не можу. Але там є приміщення для ізоляції, перебування людей на карантинний період. Чим більше ми замовчуємо, тим більше паніки. Провокатори мають змогу сіяти сумнів серед людей ”.

Він також переконаний, що люди, які кидали каміння у вікна – провокатори. "Новосанжарці не ті люди, щоб так чинити, не той менталітет".



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Сутички у Нових Санжарах: основне

Жителі селища Нові Санжари 19 лютого влаштували масові протести й виступали проти розміщення у їх медцентрі евакуйованих з китайського Уханя людей.

Вранці 20 лютого до селища з'їхалася поліція та Національна гвардія України, привезли військову техніку, зокрема бронеавтомобілі.

Протягом четверга місцеві жителі перекривали дороги, палили шини, та навіть влаштували сутички з правоохоронцями. Коли поліцейським надвечір 20 лютого вдалося відтіснити людей і зробити коридор для 7 автобусів з евакуйованими, місцеві почали кидати камінням в транспорт і кричати "Ганьба". Евакуйовані українці у відповідь показували сердечка.

Внаслідок сутичок постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільна особа . Їм надають допомогу медики.

. Їм надають допомогу медики. Національна поліція розпочала два кримінальні провадження за фактом масових заворушень у селищі Нові Санжари.

Зауважимо, літак SkyUp з евакуйованими з Китаю українцями та громадянами інших країн прибув в Україну вранці 20 лютого. У жодного евакуйованого немає жодних симптомів коронавірусу чи іншої застуди.

На карантині у Нових Санжарах перебуватимуть 45 евакуйованих українців, 27 іноземців і персонал, який обслуговував людей на літаку. У приміщенні медцентру будуть діяти усі необхідні заходи інфекційної безпеки.

Сутички протестувальників і поліції у Нових Санжарах: відео

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