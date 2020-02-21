Мені соромно за своїх земляків, – голова Полтавської облради про ситуацію в Нових Санжарах
Голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький заявив, що йому соромно за дії його мешканців Нових Санжарів стосовно до евакуйованих людей з Уханя.
Про це він заявив перед початком позачергової сесії обласної ради, передає місцеве видання np.pl.ua
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Мені соромно за своїх земляків. Але частково я їх розумію: коли протягом місяця з кожної “праски” лунали повідомлення про смертельний вірус, то люди налякані. До того ж утворився своєрідний інформаційний вакуум між владою і новосанжарцями.
За його словами, цієї ситуації можна було уникнути, якби людям пояснили ситуацію і тоді б "не утворилася певна боязнь і паніка серед людей".
"Людям не пояснили чому евакуйованих везуть до них, у яких умовах їх будуть приймати й що це не загрожує здоров’ю жителів Нових Санжар", – сказав він.
Він додав, що санаторій закритого типу, але він є звичайним реабілітаційним центром Національної гвардії, який знаходиться у межах населеного пункту.
Він також переконаний, що люди, які кидали каміння у вікна – провокатори. "Новосанжарці не ті люди, щоб так чинити, не той менталітет".
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Сутички у Нових Санжарах: основне
- Жителі селища Нові Санжари 19 лютого влаштували масові протести й виступали проти розміщення у їх медцентрі евакуйованих з китайського Уханя людей.
- Вранці 20 лютого до селища з'їхалася поліція та Національна гвардія України, привезли військову техніку, зокрема бронеавтомобілі.
- Протягом четверга місцеві жителі перекривали дороги, палили шини, та навіть влаштували сутички з правоохоронцями. Коли поліцейським надвечір 20 лютого вдалося відтіснити людей і зробити коридор для 7 автобусів з евакуйованими, місцеві почали кидати камінням в транспорт і кричати "Ганьба". Евакуйовані українці у відповідь показували сердечка.
- Внаслідок сутичок постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільна особа. Їм надають допомогу медики.
- Національна поліція розпочала два кримінальні провадження за фактом масових заворушень у селищі Нові Санжари.
- Зауважимо, літак SkyUp з евакуйованими з Китаю українцями та громадянами інших країн прибув в Україну вранці 20 лютого. У жодного евакуйованого немає жодних симптомів коронавірусу чи іншої застуди.
- На карантині у Нових Санжарах перебуватимуть 45 евакуйованих українців, 27 іноземців і персонал, який обслуговував людей на літаку. У приміщенні медцентру будуть діяти усі необхідні заходи інфекційної безпеки.
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