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Мер Миколаєва пояснив, чому в місті нема коронавірусу

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Чому в Миколаєві немає коронавірусу / mayupravo.com

У Миколаївській області досі не зафіксовано жодного випадку коронавірусу, оскільки місцеві жителі дуже мало подорожують.

Про це заявив міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич, передає "Радіо Свобода".

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Мер Миколаєва Олександр Сенкевич
“Феномен в тому, що, за дослідженнями Міжнародного республіканського інституту, жителі області менше всіх подорожують, як всередині країни, так і за кордон. Тому відсутність захворюваності пов'язую з тим, що дуже мало людей були за кордоном”.

За його словами, саме відсутність подорожей дозволила уникнути контактів з хворими. 

Водночас, Сенкевич визнав, що на нещодавній селекторній нараді президент Зеленський пред'явив претензії і йому, і главі Миколаївської ОДА за те, що ті нібито приховують інформацію.

Він також додав, що щодня в місті помирає від 10 до 16 осіб, що є звичайною цифрою для Миколаєва, а кількість хворих на пневмонію у порівнянні з аналогічним періодом минулого року скоротилася майже вдвічі.

Сенкевич про коронавірус: дивитися відео 

Симптоми коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Коронавірус в Україні Новини Миколаєва Здоров'я Лікування
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