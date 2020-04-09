Мер Миколаєва пояснив, чому в місті нема коронавірусу
У Миколаївській області досі не зафіксовано жодного випадку коронавірусу, оскільки місцеві жителі дуже мало подорожують.
Про це заявив міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич, передає "Радіо Свобода".
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За його словами, саме відсутність подорожей дозволила уникнути контактів з хворими.
Водночас, Сенкевич визнав, що на нещодавній селекторній нараді президент Зеленський пред'явив претензії і йому, і главі Миколаївської ОДА за те, що ті нібито приховують інформацію.
Він також додав, що щодня в місті помирає від 10 до 16 осіб, що є звичайною цифрою для Миколаєва, а кількість хворих на пневмонію у порівнянні з аналогічним періодом минулого року скоротилася майже вдвічі.
Сенкевич про коронавірус: дивитися відео
Симптоми коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу
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