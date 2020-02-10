Ми бачимо лише верхівку айсберга, – ВООЗ про коронавірус

Число підтверджених заражень новим коронавірусів досягла 40 547 осіб, 912 осіб померли, понад 6 тисяч хворих знаходяться у важкому стані. Це офіційні дані, які повідомляє китайська влада. Однак, вчені переконані, що проблема значно масштабніша, а кількість хворих – вища.

Математична модель поширення вірусу, створена вченими Лондонської школи гігієни й дослідження тропічних хвороб, говорить про те, що масштаби вірусу в рази перевищують офіційну статистику.

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Офіційно – ситуація під контролем

Влада КНР демонструє досить позитивну картину боротьби з епідемією: число нових заражень у всіх провінціях за межами епіцентру в провінції Хубей знизилось вдвічі – з 700-800 випадків на добу до 400-450. Загальна кількість нових випадків інфікування в країні також втрималася в межах 4 тис. на добу, наразі спостерігається повільна тенденція до зниження – приблизно на 10% в порівнянні з показниками 5-6 лютого.



Вчені виявили новий спосіб передачі коронавірусу/Фото: Unsplash

Науковці запевняють, що справжні дані приховують

Однак наукова спільнота сумнівається в позитивній динаміці. Зокрема, вчені з Лондонської школи гігієни і дослідження тропічних хвороб запевнили, що пік епідемії припаде на середину лютого.

Тільки в Ухані захворіють близько 5% жителів цього міста, тобто приблизно 500 тис. осіб,

– заявив автор моделі Адам Кухарський.

Така оцінка кратно перевищує поточні дані офіційної статистики КНР і не включає оцінку ураження вірусом населення Китаю в інших провінціях.

Свої сумніви в тому, що лікарі та влада транслюють реальну картину поширення вірусу, висловив і гендиректор ВООЗ Тедрос Адха Гебреєсус.

У неділю він написав у своєму Twitter, що його турбують виявлені випадки поширення вірусу 2019nCoV людьми, які ніколи не були в Китаї.

Виявлення невеликого числа таких випадків може вказувати на ширшу передачу вірусу від людини до людини в інших країнах. Коротко кажучи, ми можемо бачити тільки верхівку айсберга,

– додав він.

Зараз за межами КНР темпи поширення вірусу невеликі, проте вони можуть прискоритися в майбутньому, попередив Гебреус. Він закликав усі країни "скористатися вікном можливостей", щоб підготуватися до можливого проникнення інфекції.



Пік захворюваності припаде на середину лютого/Фото: Reuters

Вікно можливостей означає можливість швидкої діагностики захворювання в лабораторії, відстеження контактів і наявність інших інструментів в арсеналі охорони здоров'я.

Неприємним відкриттям для медиків стало підтвердження нового шляху поширення коронавірусу – він передається не тільки повітряно-крапельним шляхом і через предмети, а й через фекалії і їх випаровування.

Цього слід було очікувати, адже коронавірус відноситься до того ж сімейства, що і SARS. У 2003 році під час епідемії SARS через фекалії кількох хворих жителів відбулося зараження сотень людей в житловому комплексі Amoy Gardens в Гонконзі. Потік теплого повітря, що виходить з ванних кімнат хворих, забруднив десятки квартир і був доставлений вітром в сусідні будівлі комплексу.

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