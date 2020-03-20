24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Ми не знаємо, скільки серед нас інфікованих людей, – Кличко про пандемію коронавірусу

-
Віталій Кличко про ситуацію з коронавірусом / Скріншот з прес-брифінгу Віталія Кличка

Мер Києва Віталій Кличко пояснив, що не можна знати, скільки насправді інфікованих людей живе в країні. Відтак, він попросив українців бути обережнішими.

Про це Віталій Кличко заявив під час онлайн прес-брифінгу.

Актуально МОЗ: В Україні передача коронавірусу почалась в межах країни

Кличко пояснив, що є люди, які взагалі можуть не мати симптомів хвороби, але все одно можуть переносити інфекцію. 

Не розцінюйте цю загрозу як страшну, далеку легенду,
– заявив він.

Також він закликав українців дбати не лише про свою безпеку, а й про безпеку оточення.

Коли є потреба вийти в магазин та аптеку допоможіть, будь ласка, одиноким людям, які мешкають поруч з вами. Купіть їм продукти чи вкрай необхідні ліки,
​– закликав Кличко.

Станом на 19 березня, в Україні зафіксували 26 випадів зараження коронавірусом, 3 з яких летальні: у Радомишлі, Івано-Франківську та у Чернівецькій області.

що варто знати про коронавірус
Дані про смертність від коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Новини про коронавірус 19 березня: в Ухані жодного нового випадку, в Україні ще плюс 10
сьогодні
Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Віталій Кличко Карантин в Україні 2020 Новини Києва Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
19 березня 19:53 Плаквеніл проти коронавірусу: Трамп заявив про ефективність препарату
Анастасія Кушпіт
18 березня 20:30 Що робити, якщо підозрюєте у себе коронавірус: інструкція
Анастасія Лукашевська
18 березня 17:27 Фавіпіравір проти коронавірусу: чому виникають сумніви в ефективності препарату
Анастасія Кушпіт
18 березня 13:46 Все про коронавірус: 12 корисних статей
Анастасія Лукашевська
17 березня 19:27 Які маски захищають від коронавірусу та як не повестись на пропозиції шахраїв
Олександр Бевза
Новини
Більше новин
Залиште відгук