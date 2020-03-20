Ми не знаємо, скільки серед нас інфікованих людей, – Кличко про пандемію коронавірусу

Мер Києва Віталій Кличко пояснив, що не можна знати, скільки насправді інфікованих людей живе в країні. Відтак, він попросив українців бути обережнішими.

Про це Віталій Кличко заявив під час онлайн прес-брифінгу.

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Кличко пояснив, що є люди, які взагалі можуть не мати симптомів хвороби, але все одно можуть переносити інфекцію.

Не розцінюйте цю загрозу як страшну, далеку легенду,

– заявив він.

Також він закликав українців дбати не лише про свою безпеку, а й про безпеку оточення.

Коли є потреба вийти в магазин та аптеку допоможіть, будь ласка, одиноким людям, які мешкають поруч з вами. Купіть їм продукти чи вкрай необхідні ліки,

​– закликав Кличко.

Станом на 19 березня, в Україні зафіксували 26 випадів зараження коронавірусом, 3 з яких летальні: у Радомишлі, Івано-Франківську та у Чернівецькій області.



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