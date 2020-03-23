Міністр охорони здоров'я Ємець йде у відставку, – Гончаренко

Депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко заявив, що чинний міністр охорони здоров'я Ілля Ємець йде у відставку.

Про це Гончаренко повідомив у Телеграм-каналі.

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Міністр охорони здоров'я Ємець йде у відставку,

– написав Гончаренко.

Гончаренко додав, що його джерела з Міністерства охорони здоров'я і Слуги Народу повідомили, що Ємець не зміг налагодити роботу міністерства.

Олексій Гончаренко “Ємець зовсім не зміг налагодити роботу міністерства. І в умовах епідемії не може підготувати реальний план протидії вірусу. Тому, було прийнято рішення про відставку”.

Відтак, за словами Гончаренка, зараз йдуть фінальні узгодження, щодо відставки Ємця з посади очільника МОЗ.

У коментарі для 24 каналу речник МОЗ Артем Дехтяренко зазначив, що не володіє інформацією про можливу відставку Іллі Ємця.

Артем Дехтяренко “З цього приводу наразі в мене ніякої інформації немає. Ми працюємо в посиленому режимі так само, як і працювали раніше”.

Втім, про ймовірну відставку Ємця заявив ще один депутат – Олександр Дубінський.

Сьогодні міністр охорони здоров'я Ємець заявить про відставку. Курйозна історія з подробицями – через годину на моєму Ютуб-каналі,

– повідомив Дубінський.

Причина відставки Ємця

Як відомо, міністр охорони здоров'я Ілля Ємець виступає за впровадження в Україні надзвичайного стану через епідемію коронавірусу. Він наголосив, що при відповідному голосуванні депутати мають не боятися, а проявити силу волі.

Окремо він звернувся до депутатів Верховної Ради і закликав їх проголосувати за введення надзвичайного стану. Мовляв, вони повинні проявити силу волі, не боятися, а зібратися і підтримати це рішення для порятунку українців. Цікаво, що перед таким голосуванням і самі депутати мають пройти експрес-тестування на коронавірус.

Схоже, що Ємець поставив ультиматум Зеленському: або надзвичайний стан, або він йде у відставку.

Що відомо Іллю Ємця? Ілля Ємець вже вдруге очолив Міністерство охорони здоров'я, вперше він обіймав цю посаду за часів правління Януковича. Ємець входив до складу робочої групи, яка аналізувала хід реформи української медицини Уляни Супрун. Уряд підтримав кандидатуру Іллі Ємця на пост очільника Міністерства охорони здоров'я 4 березня 2020 року.

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