Міста порожні, але все одно тисячі людей хворіють, – українець про ситуацію в Італії

Італію вважають однією з країн, яка найбільше постраждала від пандемії COVID-19. Там щодоби медики фіксують сотні смертей та тисячі нових хворих. Як країна справляється з смертельною недугою та як італійці ставляться до карантину – читайте далі.

Українець, який зараз проживає у Мілані, Владислав Ковальчук зазначив, що ситуація в Італії покращується – все через те, що люди почали строго дотримуватись карантину.

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"Вже йде на покращення. Спочатку було так само, як в нас в Україні. Всі ігнорували (карантин – 24 канал), виходили на вулицю, святкували під лозунгом "Вдаримо по коронавірусу розвагами". Однак коли почались масові захворювання, лікарні були переповнені і люди почали помирати сотнями, а пізніше смерті сягали майже тисячі за добу – тоді всі схаменулися і сховалися у домівки", – розповів українець.

Зараз в країні фіксують до 2 тисяч хворих за добу. Тих, хто одужав – значно менше, ніж нових заражених.

Міста порожні, нікого не видно, але все одно тисячі хворіють,

– зауважив Ковальчук.

Він розповів, що італійський уряд збільшив розмір штрафів за порушення карантину до 5 тисяч євро. Однак поліцейські складають адмінпротокол у крайніх випадках.

Поблажливо ставляться до людей. Звісно, якщо компанія п'яних йде – їх оштрафують, але таких випадків мало,

– сказав Ковальчук.

За словами чоловіка, італійців не треба примусово заставляти дотримуватись карантину.

"Вони самі все усвідомлюють, ніхто не хоче заразитися, тому сидять вдома. Виходять тільки за нагальних потреб. Українці, які тут проживають, тим паче дотримуються карантину. Ніхто не хоче померти на чужині", – наголосив Владислав Ковальчук.

Що відомо про COVID-19 в Італії?Італія найбільше постраждала внаслідок пандемії за кількістю померлих. Станом на 6 квітня від недуги там померли вже понад 16 тисяч людей. Водночас загальна кількість хворих на коронавірус в Італії вже перевищила 132 тисячі людей. За цими даними країна посідає 3 місце у світі після США та Іспанії.



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