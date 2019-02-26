Моральні принципи передаються у спадок, – психологи

Американські психологи провели дослідження та виявили, що моральні принципи не формуються лише через виховання. Проте не варто виключати і генетичний фактор.

Всього в дослідженні брали участь 720 пар братів і сестер, включаючи близнюків, кровних родичів і зведених, пише журнал Behavior Genetics.

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Життя добровольців відстежували протягом 13 років. На початок експерименту їх середній вік був від 12 до 14 років, під кінець – від 25 до 27 років.

Усі учасники проходили тести на різні моральні якості, такі як відповідальність (в підлітковому віці) і свідомість (після повноліття). Особливу увагу дослідники приділяли впливу батьків.

Результат показав, що позитивне виховання (чуйність і похвала) асоціювалося з вищими показниками відповідальності і свідомості у дітей.



Моральні принципи передаються у спадок

Цей зв'язок виражався між рідними братами та сестрами. Це свідчить про те, що моральні принципи людини можуть залежати як від спадкових факторів, так і від зовнішніх, пов'язаних із середовищем.

Та це не означає, що у свідомих батьків будуть обов’язково свідомі діти. Це означає, що діти успадковують схильність поводитися певним чином.

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