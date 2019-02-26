Моральні принципи передаються у спадок, – психологи

324 Читать новость на русском
Моральні принципи передаються у спадок
Моральні принципи передаються у спадок / unsplash.com

Американські психологи провели дослідження та виявили, що моральні принципи не формуються лише через виховання. Проте не варто виключати і генетичний фактор.

Всього в дослідженні брали участь 720 пар братів і сестер, включаючи близнюків, кровних родичів і зведених, пише журнал Behavior Genetics.

Читайте також: Що робить людей щасливішими: вчені знайшли відповідь

Життя добровольців відстежували протягом 13 років. На початок експерименту їх середній вік був від 12 до 14 років, під кінець – від 25 до 27 років.

Усі учасники проходили тести на різні моральні якості, такі як відповідальність (в підлітковому віці) і свідомість (після повноліття). Особливу увагу дослідники приділяли впливу батьків.

Результат показав, що позитивне виховання (чуйність і похвала) асоціювалося з вищими показниками відповідальності і свідомості у дітей.

Моральні принципи передаються у спадок
Моральні принципи передаються у спадок

Цей зв'язок виражався між рідними братами та сестрами. Це свідчить про те, що моральні принципи людини можуть залежати як від спадкових факторів, так і від зовнішніх, пов'язаних із середовищем.

Та це не означає, що у свідомих батьків будуть обов’язково свідомі діти. Це означає, що діти успадковують схильність поводитися певним чином.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Коли початок Великого посту 2019: історія та правила дотримання
сьогодні
8867
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Медицина Діти дослідження
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чому виникає хропіння, чим воно небезпечне та як лікувати
25 лютого 16:00 Чому виникає хропіння, чим воно небезпечне та як лікувати
Олександр Бевза 854
"Будь мужиком або помри": як маскулінність вбиває чоловіків
25 лютого 08:42 "Будь мужиком або помри": як маскулінність вбиває чоловіків
2233
Особливості тренування та харчування під час вагітності: секрети успішних пологів
24 лютого 09:23 Особливості тренування та харчування під час вагітності: секрети успішних пологів
Ольга Задорожна 720
Все про молочницю: симптоми, причини, профілактика та лікування
23 лютого 12:31 Все про молочницю: симптоми, причини, профілактика та лікування
Олександр Бевза 5116
Все про крепатуру: чому болять м'язи після тренувань та що з цим робити
20 лютого 12:35 Все про крепатуру: чому болять м'язи після тренувань та що з цим робити
1251
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук