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МОЗ створило мільтфільми про коронавірус: відео

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Мультик про коронавірус / moz.gov.ua

Міністерство охорони здоров'я опублікувало два мультфільми про новий коронавірус. В одному йдеться про те, що таке COVID-19, а в іншому – алгоритм дій у разі підозри на інфікування,

Відеоролики МОЗ поширили на своєму офіційному сайті.

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У мільтфільмах українцям радять:

  • уникати контакту з людьми, у яких є ознаки підвищеної температури і кашлю,
  • правильно користуватися медичними масками та засобами індивідуального захисту, особливо в медичних установах,
  • мити руки з милом, дезінфікувати антисептиком, деє спирт,

Також у відео зазначають, що потрібно уникати контакту з продуктами тваринництва, домашніми або дикими тваринами. А якщо і був контакт, то після цього ретельно мити руки. Під час приготування їжі – правильно обробляти м'ясні продукти. 

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Профілактика Covid-19: поради від ВООЗ

ВООЗ радить керуватися стандартними рекомендаціями щодо запобігання поширенню інфекції:

  • Регулярно мийте руки з милом;
  • Закривайте ніс та рот, коли чхаєте;
  • М'ясо, яйця та риба повинні термічно оброблятись;
  • Мийте фрукти та овочі;
  • Уникайте тісного контакту з будь-ким, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель і чхання;
  • Уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми;

коронавірус
Дані про смертність від коронавірусу/ Інфографіка 24 каналу

 

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Теги: Міністерство охорони здоров’я Новини України Коронавірус 2020 Здоров'я Здорове життя
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