МОЗ змінить алгоритми виявлення коронавірусу, – Ляшко

Найближчим часом в Україну надійде мільйонів тестів на виявлення коронавірусу Covid-19. Це дозволить МОЗ змінити алгоритми виявлення та протидії коронавірусу.

Про це повідомив Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу.

Читайте також: Що робити, якщо підозрюєте у себе коронавірус: інструкція

Субота-неділя очікуємо нову партію комплектів для проведення ПЛР-дослідженнь, які є золотим стандартом діагностики коронавірусної хвороби, які дозволять провести більше мільйона досліджень,

– зазначив Ляшко.

Також у МОЗ заявили, що в Україні запровадять нові алгоритми протидії коронавірусу. Це буде можливим після збільшення кількості тестів.

Що треба знати про тести на коронавірус

Їх є два види: експрес-тести й ПЛР-дослідження. Для експрес-тесту у вас візьмуть кров з пальця та вже за 10 хв ви знатимете результат. Він визначає, чи є в організмі антитіла до вірусу. Але тут важливо знати, що антитіла з’являються лише на 5—7 день інфікування.

Полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР або PCR) — експериментальний метод молекулярної біології, спосіб значного збільшення малих концентрацій бажаних фрагментів ДНК в біологічному матеріалі (пробі).

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.