24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

МОЗ змінить алгоритми виявлення коронавірусу, – Ляшко

- Читать новость на русском
Тести на коронавірус

Найближчим часом в Україну надійде мільйонів тестів на виявлення коронавірусу Covid-19. Це дозволить МОЗ змінити алгоритми виявлення та протидії коронавірусу.

Про це повідомив Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу.

Читайте також: Що робити, якщо підозрюєте у себе коронавірус: інструкція

Субота-неділя очікуємо нову партію комплектів для проведення ПЛР-дослідженнь, які є золотим стандартом діагностики коронавірусної хвороби, які дозволять провести більше мільйона досліджень,
– зазначив Ляшко. 

Також у МОЗ заявили, що в Україні запровадять нові алгоритми протидії коронавірусу. Це буде можливим після збільшення кількості тестів. 

Що треба знати про тести на коронавірус

Їх є два види: експрес-тести й ПЛР-дослідження. Для експрес-тесту у вас візьмуть кров з пальця та вже за 10 хв ви знатимете результат. Він визначає, чи є в організмі антитіла до вірусу. Але тут важливо знати, що антитіла з’являються лише на 5—7 день інфікування.

Полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР або PCR) — експериментальний метод молекулярної біології, спосіб значного збільшення малих концентрацій бажаних фрагментів ДНК в біологічному матеріалі (пробі).

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Кличко заявив, що метро у Києві не відкриють: деталі
сьогодні
Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Коронавірус в Україні Віктор Ляшко Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
18 березня 20:30 Що робити, якщо підозрюєте у себе коронавірус: інструкція
Анастасія Лукашевська
18 березня 17:27 Фавіпіравір проти коронавірусу: чому виникають сумніви в ефективності препарату
Анастасія Кушпіт
18 березня 13:46 Все про коронавірус: 12 корисних статей
Анастасія Лукашевська
17 березня 19:27 Які маски захищають від коронавірусу та як не повестись на пропозиції шахраїв
Олександр Бевза
17 березня 13:32 Тоцілізумаб проти коронавірусу: лікарі заявили про ефективність препарату
Олександр Бевза
Новини
Більше новин
Залиште відгук