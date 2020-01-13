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Мозок можна омолодити за допомогою стовбурових клітин: дослідження

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Омолодити мозок / unsplash.com

З віком когнітивні здібності людини знижуються: запам'ятовувати нову інформацію важче, події минулого пригадувати складно та загалом мозок з настанням старості функціонує гірше.

Вчені з Дрезденського технічного університету (Німеччина) стимулювали пул стовбурових клітин у мозку мишей, що збільшило кількість клітин і вироблених ними нейронів.

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Дивовижно, але додаткові нейрони можуть виживати і утворювати нові контакти з сусідніми клітинами в мозку старих мишей.

Як проводили дослідження

Аби перевірити, чи сприяє це відновленню когнітивних здібностей, дослідники провели експерименти та довели, що додаткові нейрони в головному мозку дійсно повертають когнітивні здібності.

У старших мишей з великою кількістю стовбурових клітин і нейроніввдалося відновити втрачену здатність запам'ятовувати краще, мозок у таких гризунів функціонував так само, як і мозок молодих мишей.


Вченим вдалося омолодити мозок гризунів/Фото:Unsplash

Коли вчені стимулювали стовбурові клітини в гризунів у молодому віці, вони втрачали когнітивні здібності набагато пізніше за однолітків.

Потім вчені досліджували ключову когнітивну здатність, яка втрачається, аналогічно у мишей і людей, під час старіння: навігацію.

У молодих людей область мозку, яка називається гиппокампом, має вирішальне значення для запам'ятовування місць і подій, а також відповідає за створення карт нових середовищ. Проте, люди похилого віку використовують інші структури, які більше пов'язані з розвитком звичок.

У людей також є кілька стовбурових клітин в головному мозку, і відомо, що ці стовбурові клітини значно скорочуються протягом життя. Виявлення причин, що лежать в основі когнітивного дефіциту при старінні, і їх відновлення має вирішальне значення для розуміння того, як завадити процесам старіння,
– говорить професор Федеріко Калегарі, автор дослідження.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя дослідження Мозок
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