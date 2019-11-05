МРТ довело: смартфони змінюють мозок дітей

Вчені провели масштабне дослідження із використанням МРТ апаратів та вияснили, що характер білої речовини мозку дітей дошкільного віку, які проводять багато часу за гаджетами, змінюється.

Дослідження американських вчених підтвердило: тривале використання ґаджетів змінює мозок дітей.

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У досліджені взяли участь 47 дітей у віці від трьох до п’яти років. Така вибірка не є показовою для поведінкової психології, але значною, як для МРТ досліджень.

Суть дослідження

Спершу батьків опитали про те, скільки часу їхні діти проводять за ґаджетами, якими додатками користуються найбільше і чи є поруч з ними в цей час дорослі.

Відповіді структурували в рейтинг відповідно до рекомендацій Американської академії педіатрії.

Після цього усім дітям провели сканування мозку МРТ і ряд когнітивних тестів.



Вчені провели сканування мозку дітей

Діти, які проводили більше часу перед екраном, мали іншу структуру мозку – нижчу "цілісність білої речовини", кажуть автори дослідження.

Білу речовину можна розуміти як внутрішню комунікаційну мережу мозку.

Автор дослідження Джон Хаттон пояснив, що така структура нервових волокон пов’язана з гіршим розвитком мови й навичок читання.

Біла речовина – що це? Це частина центральної нервової системи, яка складається з провідних шляхів (нервових волокон). Біла протиставляється сірій речовині. Біле забарвлення обумовлене мієліновими оболонками нервових волокон, які проводять нервові імпульси. Біла речовина утворює провідні шляхи, які зв'язують відділи головного мозку між собою та зі спинним мозком.

Скільки часу можна проводити дітям за гаджетами

Вчені зазначають, що підрахувати "безпечний вік" чи "безпечний час" за гаджетами не просто.

Зокрема, вони кажуть, що до трьох років дітям не слід взагалі бавитися зі смартфонами, планшетами та іншими популярними гаджетами.

Інакше, вже в дитячому садку, дитина буде мати викривлене сприйняття реальності та сильну прив’язку до віртуально світу.