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Посольство України в Китаї розглядає ймовірність евакуацій наших громадян

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Евакуація українців з Китаю / Getty Images

Посольство України в Китаї настійливо рекомендує українцям виїхати з КНР, а також вивчає можливість їх евакуації внаслідок стрімкого поширення коронавірусу.

У посольстві повідомили, що здійснюють постійний моніторинг розвитку епідеміологічної ситуації в Китаї й підтримують контакти з відповідними органами КНР.

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Проробляються всі можливі варіанти надання допомоги співгромадянам, які перебувають у містах провінції Хубей, щодо яких застосовано карантинні обмеження,
– йдеться в повідомлені посольства.  

Також вивчається й можливість їхньої евакуації, на випадок, що таке рішення буде прийняте керівництвом України.


За потреби українців евакуюють з Китаю/Фото:Unsplash

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Рекомендації для українців, які запланували подорож до Китаю чи вже там знаходяться:

  • Виявляйте підвищену пильність, зважайте на ризики та уточнюйте актуальну ситуацію з епідемією в певному регіоні;
  • Їжте лише правильно термічно оброблені продукти тваринного походження та рибу;
  • Уникайте контакту з тваринами, не відвідуйте ринки, де продають м’ясо,
  • Уникайте цирків, зоопарків, ферм тощо;
  • Не контактуйте з людьми, які мають ознаки респіраторних захворювань;
  • Ретельно мийте руки, особливо після відвідання місць скупчення людей та перед їжею; користуйтесь антисептичними засобами;
  • При симптомах, схожих на грип чи ГРВІ (несподіване погіршення стану, підвищення температури тіла, нежить, кашель тощо) мінімізуйте контакти з іншими людьми й невідкладно зверніться в лікарню.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Здоров'я Інфекція Здорове життя Новини Здоров'я Коронавірус 2020 Китай
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