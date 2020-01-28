Посольство України в Китаї розглядає ймовірність евакуацій наших громадян

Посольство України в Китаї настійливо рекомендує українцям виїхати з КНР, а також вивчає можливість їх евакуації внаслідок стрімкого поширення коронавірусу.

У посольстві повідомили, що здійснюють постійний моніторинг розвитку епідеміологічної ситуації в Китаї й підтримують контакти з відповідними органами КНР.

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Проробляються всі можливі варіанти надання допомоги співгромадянам, які перебувають у містах провінції Хубей, щодо яких застосовано карантинні обмеження,

– йдеться в повідомлені посольства.

Також вивчається й можливість їхньої евакуації, на випадок, що таке рішення буде прийняте керівництвом України.



За потреби українців евакуюють з Китаю/Фото:Unsplash

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Посольство України в Китаї закликало виїхати українців з країни.

Влада Китаю посилила контроль на в'їзд та виїзд з Уханю та закликала туристів утриматись від мандрівок в це місто, натомість місцевих жителів попросили його не покидати.

Рекомендації для українців, які запланували подорож до Китаю чи вже там знаходяться:

Виявляйте підвищену пильність, зважайте на ризики та уточнюйте актуальну ситуацію з епідемією в певному регіоні;

Їжте лише правильно термічно оброблені продукти тваринного походження та рибу;

Уникайте контакту з тваринами, не відвідуйте ринки, де продають м’ясо,

Уникайте цирків, зоопарків, ферм тощо;

Не контактуйте з людьми, які мають ознаки респіраторних захворювань;

Ретельно мийте руки, особливо після відвідання місць скупчення людей та перед їжею; користуйтесь антисептичними засобами;

При симптомах, схожих на грип чи ГРВІ (несподіване погіршення стану, підвищення температури тіла, нежить, кашель тощо) мінімізуйте контакти з іншими людьми й невідкладно зверніться в лікарню.