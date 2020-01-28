Посольство України в Китаї розглядає ймовірність евакуацій наших громадян
Посольство України в Китаї настійливо рекомендує українцям виїхати з КНР, а також вивчає можливість їх евакуації внаслідок стрімкого поширення коронавірусу.
У посольстві повідомили, що здійснюють постійний моніторинг розвитку епідеміологічної ситуації в Китаї й підтримують контакти з відповідними органами КНР.
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Проробляються всі можливі варіанти надання допомоги співгромадянам, які перебувають у містах провінції Хубей, щодо яких застосовано карантинні обмеження,
– йдеться в повідомлені посольства.
Також вивчається й можливість їхньої евакуації, на випадок, що таке рішення буде прийняте керівництвом України.
За потреби українців евакуюють з Китаю/Фото:Unsplash
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Посольство України в Китаї закликало виїхати українців з країни.
Рекомендації для українців, які запланували подорож до Китаю чи вже там знаходяться:
- Виявляйте підвищену пильність, зважайте на ризики та уточнюйте актуальну ситуацію з епідемією в певному регіоні;
- Їжте лише правильно термічно оброблені продукти тваринного походження та рибу;
- Уникайте контакту з тваринами, не відвідуйте ринки, де продають м’ясо,
- Уникайте цирків, зоопарків, ферм тощо;
- Не контактуйте з людьми, які мають ознаки респіраторних захворювань;
- Ретельно мийте руки, особливо після відвідання місць скупчення людей та перед їжею; користуйтесь антисептичними засобами;
- При симптомах, схожих на грип чи ГРВІ (несподіване погіршення стану, підвищення температури тіла, нежить, кашель тощо) мінімізуйте контакти з іншими людьми й невідкладно зверніться в лікарню.
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