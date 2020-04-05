На Буковині в реанімації перебувають двоє дітей з підозрою на коронавірус

У реанімаційному відділенні Чернівецької обласної дитячої лікарні перебувають двоє дітей із підозрою на коронавірус.

Про це повідомила пресслужба Чернівецької ОДА.

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"Стан дітей середньо важкий, обоє – на кисневій дотації", – пишуть у Чернівецькій ОДА.

Крім того, зазначається, що в реанімації Глибоцької центральної районної лікарні є троє пацієнтів. У одного з них COVID-19 вже діагностовано, у іншого – підозра. Ще один потрапив до медичного закладу вночі у важкому стані, його одразу ж під'єднали до апарату штучної вентиляції легень.

"У реанімаційному відділенні Чернівецької міської лікарні №1 перебувають троє хворих. Стан їхній стабільно важкий, у двох підтверджено коронавірус, у одного – підозра", – додали у джерелі.



Як не захворіти на коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

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