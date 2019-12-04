На Дніпропетровщині чоловік помер через рибу власного виробництва

Від ботулізму помер 34-річний мешканець міста Марганець. Хворобу викликав солений карась, якого чоловік приготував собі самостійно.

3 грудня пацієнт звернувся до лікарні з блювотою, нудотою та порушенням зору, проте того ж дня помер, повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби у Дніпропетровській області.

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Причиною зараження ботулізмом стало те, що чоловік порушив технологію приготування. Він не обпатрав і не промив рибу.

З початку року у Дніпропетровській області зареєстрували 10 випадків ботулізму. Всі вони були пов'язані із вживанням риби, яку люди неправильно готують в домашніх умовах.

Ботулізм – це Рідкісне, але небезпечне для життя захворювання, викликане токсинами, що продукуються бактеріями Clostridium botulinum. Ці токсини — одні з найпотужніших, що відомих науці сьогодні. Вони атакують нервову систему і можуть викликати сліпоту та параліч.

Бактерії Clostridium botulinum можна зустріти у в'яленій, копченій та консервованій рибі, м'ясних та грибних консервах, а також "закрутках" домашнього виробництва.



Ботулізм: симптоми і як можна заразитися / інфографіка 24 каналу

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