На Дніпропетровщині чоловік помер через рибу власного виробництва
Від ботулізму помер 34-річний мешканець міста Марганець. Хворобу викликав солений карась, якого чоловік приготував собі самостійно.
3 грудня пацієнт звернувся до лікарні з блювотою, нудотою та порушенням зору, проте того ж дня помер, повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби у Дніпропетровській області.
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Причиною зараження ботулізмом стало те, що чоловік порушив технологію приготування. Він не обпатрав і не промив рибу.
З початку року у Дніпропетровській області зареєстрували 10 випадків ботулізму. Всі вони були пов'язані із вживанням риби, яку люди неправильно готують в домашніх умовах.
Бактерії Clostridium botulinum можна зустріти у в'яленій, копченій та консервованій рибі, м'ясних та грибних консервах, а також "закрутках" домашнього виробництва.
Ботулізм: симптоми і як можна заразитися / інфографіка 24 каналу
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