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На коронавірус перевірили пацієнтів із пневмонією в Івано-Франківську: 57 позитивних результатів

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На коронавірус перевірили пацієнтів із пневмонією в Івано-Франківську: 57 позитивних результатів / ukrhealth.net

В Івано-Франківську експрес-тести на коронавірус показали позитивний результат у 57 пацієнтів, у яких спершу діагностували пневмонію. На сьогодні в лікарнях міста на стаціонарному лікуванні перебувають загалом 154 пацієнти з пневмонією.

Пацієнтам з підозрою на коронавірус провели 150 експрес-тестів, з яких 57 показали позитивний результат, повідомляє "Курс" із посиланням на міського голову Івано-Франківська Руслана Марцінківа.

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Для остаточного підтвердження діагнозу необхідно додатково провести ПЛР-тести.

Ми маємо сьогодні можливість додатково замовити лабораторію. В місті є 5-6 ПЛР-лабораторій, щоб проводити такі ПЛР-тести. Однак очікують погодження головного санітарного лікаря. Наразі ПЛР-тести можуть робити в інфекційній лікарні,
– розповів Марцінків.

Офіційно в Івано-Франківську підтверджені 16 випадків захворювання на COVID-19. Інфікованими також виявилися 2 людей з села Чукалівка, одна з них померла. Ще один пацієнт надійшов з Черніїва.

Щодо ситуації в Україні, то станом на ранок 31 березня зареєстровано 549 випадків захворювання на коронавірус. Кількість померлих – 13 осіб, одужали – 8.

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Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Автор: Ірина Кошанська
Теги: Коронавірус COVID-19 Новини України Здоров'я Коронавірус в Україні Новини Івано-Франківська Лікування
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