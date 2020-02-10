На коронавірус захворіли вже 130 людей на судні біля Японії

Японія підтвердила ще 60 випадків зараження коронавірусом серед пасажирів круїзного лайнера Dimond Princess, який перебуває на карантині біля берегів Японії. Відтак, загалом кількість хворих зросла до 130 людей.

Дані про нові випадки зараження повідомив міністр Охорони здоров'я Японії 10 лютого зранку, пише Japan Times.

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У міністерстві припускають, що приблизно 336 людей інфіковані на коронавірус зі 3700 пасажирів та членів екіпажу лайнеру.

Міністр охорони здоров'я заявив, що пасажири та члени екіпажу зможуть спуститися на берег лише після того, як стануть відомі їхні результати на коронавірус.

У неділю хворобу підтвердили у п'яти членів екіпажу – українця, чотирьох філіппінців та одного пасажира – американця. У міністерстві також зазначили, що інфіковані не проявляли жодних серйозних симптомів.

Так, пасажирів, у яких виявили вірус, відправляють до лікарень Японії. Ті, у кого коронавірус не виявили, чи ті, хто чекає на результати тесту, мають залишатися на судні щонайменше 14 днів.

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Що відомо про спалах коронавірусу на лайнері

На борту лайнера Diamond Princess перебувають 3700 осіб з 56 країн, з яких 2700 – пасажири, решта – члени екіпажу, в тому числі – 25 українців.

Пасажирів, у яких виявили вірус, відправляють до лікарень Японії. Ті, у кого коронавірус не виявили, чи ті, хто чекає на результати тесту, залишаються на судні щонайменше 14 днів.

9 лютого встановили 70 випадків зараження на судні, згодом повідомили ще про шістьох осіб, яких госпіталізували через хворобу на коронавірус, зокрема українця.

Кажуть, що пасажирів заразив вірусом 80-річний чоловік, який був на лайнері з 20 по 25 січня, а потім зійшов на берег в Гонконзі.



Ще у 60 пасажирів лайнера Dimond Princess виявили коронавірус/Фото:Reuters

Останні дані про поширення китайського вірусу:

Станом на 10 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 910 людей. Загальна кількість інфікованих – близько 45 тисяч по всьому світу.

Від хвороби помирають приблизно 9% інфікованих.

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.

В Україні жоден випадок підозри на коронавірус не підтвердився.

До Китаю тимчасово припинили групові тури.

Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до країни, де вирує епідемія.

Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 каналу

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