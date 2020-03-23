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На коронавірус захворів харківський депутат Скоробагач

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На коронавірус захворів харківський депутат Скоробагач / sq.com.ua

Заступник голови Харківської облради Володимир Скоробагач захворів на коронавірус, що підтвердив повторний аналіз. Депутата забрали з пневмонією до лікарні в Києві.

Коронавірус у Скоробагача був виявлений після повторного аналізу, повідомила виданню "Depo.Харків" прессекретарка депутата Вікторія Петрухіна.

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Він почав гірше почуватися, увечері (20 березня – 24 канал) його госпіталізували. Почувається не дуже,
– сказала прессекретарка депутата.

До медичного закладу в Києві госпіталізували і дружину депутата – 37-річну Вікторію Скоробагач. У неї ще 20 березня виявили коронавірус, який згодом підтвердили після повторного аналізу. До цього жінка перебувала вдома на самоізоляції та почувалася добре.

Раніше Скоробагач розповідав, що на початку березня був у одній з країн Євросоюзу з неробочою поїздкою. Через 9 днів після поїздки в депутата піднялася температура, яку ніяк не вдавалося збити.

За словами Скоробагача, він ходив на роботу після повернення з Європи. Однак після погіршення самопочуття одразу самоізолювався та сам здав 4 тести на коронавірус – усі вони були негативними. Проте тепер тест показав позитивний результат.

симптоми коронавірусу
Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Ірина Кошанська
Теги: Коронавірус в Україні Новини політики Новини України Здоров'я Лікування Новини Харкова
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